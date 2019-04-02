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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927564
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Гравий керамзитовый (Площадка ПСП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4138
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.gynku@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гынку Иван Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гравий керамзитовый (Площадка ПСП)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гравий керамзитовый (Площадка ПСП)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
366,029
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется а/м транспортом, железнодорожным транспортом силами поставщика по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, станция Лена ВСЖД, код 927105.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
26.82.16.122
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 142.987
Кол-во: 4.566
Кол-во: 59.214
Кол-во: 113.4
Кол-во: 5.244
Кол-во: 15.714
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