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    Главная / Торги / Гравий керамзитовый (Площадка ПСП)

    Гравий керамзитовый (Площадка ПСП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:3002.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927564Дата и время окончания срока приема заявок Гравий керамзитовый (Площадка ПСП)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927564

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Гравий керамзитовый (Площадка ПСП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 17:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма Договора

    Форма спецификации

    Документация_о_запросе_цен

    Запрос - Форма_ТКП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4138

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.gynku@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гынку Иван Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Гравий керамзитовый (Площадка ПСП)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927564Подведение итогов не позднее Гравий керамзитовый (Площадка ПСП)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гравий керамзитовый (Площадка ПСП)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    366,029

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется а/м транспортом, железнодорожным транспортом силами поставщика по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, станция Лена ВСЖД, код 927105.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    26.82.16.122

    Глины вспученные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гравий керамзитовый фр5-20мм ГОСТ 9757-90"

    Кол-во: 142.987

    "Позиция 2"

    "Гравий керамзитовый фр5-20мм 800кг/м3 ГОСТ 9757-90"

    Кол-во: 4.566

    "Позиция 3"

    "Гравий керамзитовый фр5-20мм 600кг/м3 ГОСТ 9757-90"

    Кол-во: 59.214

    "Позиция 4"

    "Гравий керамзитовый фр5-10мм ГОСТ 9757-90"

    Кол-во: 113.4

    "Позиция 5"

    "Гравий керамзитовый фр.5-20мм 1100кг/м3 ГОСТ 9757-90"

    Кол-во: 5.244

    "Позиция 6"

    "Гравий керамзитовый фр.5-20мм 1000кг/м3 ГОСТ 9757-90"

    Кол-во: 15.714

    "Позиция 7"

    "Гравий керамзитовый фр. 5-10мм ГОСТ 32496-2013"

    Кол-во: 23.604

    "Позиция 8"

    "Гравий керамзитовый фр. 20-40мм ГОСТ 32496-2013"

    Кол-во: 1.3

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