www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907673661
Уникальный номер закупки
СКС-1482
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку аппаратно-программных комплексов шифрования для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» на 2019 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аблякимов Рустем Энверович
Место рассмотрения предложений
Самара
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аппаратно-программные комплексы шифрования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673661Дата и время окончания срока приема заявок Аппаратно-программные комплексы шифрованияСамара
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 10:00GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907673661Дата и время вскрытия заявок Аппаратно-программные комплексы шифрованияСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.201915.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907673661Дата окончания срока рассмотрения заявок Аппаратно-программные комплексы шифрованияСамара
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 16:0024.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907673661Подведение итогов не позднее Аппаратно-программные комплексы шифрованияСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аппаратно-программные комплексы шифрования
Начальная цена
1 143 772,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СамараРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
62.01.29.000
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.