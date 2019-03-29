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Номер извещения
ГП927300
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Баллоны гелиевые 40-литровые ГОСТ 949-73 ( новые), кольца транспортировочные для гелиевых баллонов 40л
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 63-96-31
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts4@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боровых Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Баллоны гелиевые 40-литровые ГОСТ 949-73 ( новые), кольца транспортировочные для гелиевых баллонов 40л
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Баллоны гелиевые 40-литровые ГОСТ 949-73 ( новые), кольца транспортировочные для гелиевых баллонов 40л
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предварительный отбор
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Предварительный отборРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
25.29.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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