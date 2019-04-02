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    Главная / Торги / Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151

    Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673652Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151620012, Сверловская обл., г. Екатеринбург, Площадь 1-Й Пятилеки, кабинет директораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907673652

    Уникальный номер закупки

    11

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 Смета

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Ведомость Дефектов Приложение №2 С изменениями от 28.03.19

    Извещение от 22.03.19 о запросе котировок с изменениями на 28.03.19

    Перечень изменений от 28.03.2019 в зак. док-цию извещения №31907673652 от 22.03.19г.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Энергоснабжающая компания
    Все закупки и тендеры ЭСК

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 12 ОПС, Ильича, 17

    Контактный телефон

    +7 343 327-17-90

    Факс

    +7 343 327-17-90

    Адрес электронной почты

    e.savinkina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинкина Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    620012, Сверловская обл., г. Екатеринбург, Площадь 1-Й Пятилеки, кабинет директора

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Работы гидроизоляционные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673652Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151620012, Сверловская обл., г. Екатеринбург, Площадь 1-Й Пятилеки, кабинет директора

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907673652Дата и время вскрытия заявок Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151620012, Сверловская обл., г. Екатеринбург, Площадь 1-Й Пятилеки, кабинет директора

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907673652Подведение итогов не позднее Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151620012, Сверловская обл., г. Екатеринбург, Площадь 1-Й Пятилеки, кабинет директора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151

    Начальная цена

    2 310 454,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ведомости дефектов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, Площадь 1-й ПятилеткиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ на расчетный счет Подрядчика, на основании выставленного Подрядчиком счета
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Энергоснабжающая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭСК
    Все закупки и тендеры ЭСК

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки, 1

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 12 ОПС, Ильича, 17

    Классификатор ОКПД2

    43.99.1

    Работы гидроизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.1

    Работы гидроизоляционные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы гидроизоляционные"

    Кол-во: 0

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