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Номер извещения
31907673652
Уникальный номер закупки
11
Наименование закупки
Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 12 ОПС, Ильича, 17
Контактный телефон
+7 343 327-17-90
Факс
+7 343 327-17-90
Адрес электронной почты
e.savinkina@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савинкина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
620012, Сверловская обл., г. Екатеринбург, Площадь 1-Й Пятилеки, кабинет директора
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Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673652Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151620012, Сверловская обл., г. Екатеринбург, Площадь 1-Й Пятилеки, кабинет директора
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907673652Дата и время вскрытия заявок Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151620012, Сверловская обл., г. Екатеринбург, Площадь 1-Й Пятилеки, кабинет директора
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт изоляции на участках трубопровода горячей воды инв. №02-0117151
Начальная цена
2 310 454,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ведомости дефектов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, Площадь 1-й ПятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки, 1
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 12 ОПС, Ильича, 17
43.99.1
43.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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