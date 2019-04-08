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Номер извещения
ГП927298
Уникальный номер закупки
47/22.03.19/АС/КО/Э
Наименование закупки
47/22.03.19/АС/КО/Э Поставка термоэлектрического преобразователя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-30-06
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72szh@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Зарема Ханифовна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка термоэлектрического преобразователя
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 15:30 GMT +308.04.2019 15:3008.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термоэлектрического преобразователя Салават
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 07:0009.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927298Дата и время вскрытия заявок Поставка термоэлектрического преобразователя Салават
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 12:0031.05.2019 12:0031.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927298Подведение итогов не позднее Поставка термоэлектрического преобразователя Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка термоэлектрического преобразователя
Начальная цена
18 507 157,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
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