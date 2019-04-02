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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907678280
Уникальный номер закупки
219 136
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукушкин Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника (уничтожитель документов, блок системный, устройство многофункциональное, фотоаппарат цифровой, принтер, ноутбук, принтер цветной, аппарат телефонный, сканер, телефон системный, монитор 23,5 дюймов)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678280Подведение итогов не позднее Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника (уничтожитель документов, блок системный, устройство многофункциональное, фотоаппарат цифровой, принтер, ноутбук, принтер цветной, аппарат телефонный, сканер, телефон системный, монитор 23,5 дюймов)Согласно документации по проведению запроса предложений
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника (уничтожитель документов, блок системный, устройство многофункциональное, фотоаппарат цифровой, принтер, ноутбук, принтер цветной, аппарат телефонный, сканер, телефон системный, монитор 23,5 дюймов)
Начальная цена
3 053 633,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ
Адрес местонахождения
460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, улица Постникова, 9Б
26.2
26.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 31
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 6
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