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Номер извещения
ГП927441
Уникальный номер закупки
19/Чф МЭ/ 078
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на право заключения Договора на выполнение работ по ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 2 "Б" СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ НУЖД ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 08:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-85 доб. 236
Факс
--
Адрес электронной почты
Nina.Voevodina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Воеводина Нина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 2 "Б" СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927441Дата и время окончания срока приема заявок ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 2 "Б" СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927441Дата и время вскрытия заявок ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 2 "Б" СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
13.05.2019 15:0013.05.2019 15:0013.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927441Подведение итогов не позднее ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 2 "Б" СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 2 "Б" СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
325 924,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ЧелябиснкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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