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    Главная / Торги / Поставка арматурной сетки на объекты. УМВГК; Опорная база; УКПГ-3; УППГ-2.

    Поставка арматурной сетки на объекты. УМВГК; Опорная база; УКПГ-3; УППГ-2.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927321Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматурной сетки на объекты. УМВГК; Опорная база; УКПГ-3; УППГ-2.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927321

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка арматурной сетки на объекты. УМВГК; Опорная база; УКПГ-3; УППГ-2.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4130

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ma.volkova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова Мария Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка арматурной сетки на объекты. УМВГК; Опорная база; УКПГ-3; УППГ-2.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 13:0012.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927321Подведение итогов не позднее Поставка арматурной сетки на объекты. УМВГК; Опорная база; УКПГ-3; УППГ-2.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматурной сетки на объекты. УМВГК; Опорная база; УКПГ-3; УППГ-2.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню номенклатуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автотранспорт: Иркутская обл. г. Усть-Кут Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка штукатурная (ГОСТ 3826-82) 14*14 d0.8 (1*30м)"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 2"

    "Сетка стальная плетеная одинарная с ромбическими ячейками Сетка 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80*"

    Кол-во: 1843.52

    "Позиция 3"

    "Сетка сварная 3ВрI 100х75 ГОСТ 6727-80"

    Кол-во: 0.173

    "Позиция 4"

    "Сетка арматурная 5ВрI-150/5ВрI-150 1550х3050мм 25/25 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 75

    "Позиция 5"

    "Сетка арматурная 4С 8А400-100/8А400-100 1150х1550мм 25/25 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 87х200 100/35 Ст3сп ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 82х200 100/10 Ст3сп ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 63х178 90/15 Ст3сп ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1350х9300 мм 50/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1350х800 мм 100/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1350х700 мм 50/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1350х6750 мм 75/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1350х2600 мм 100/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1350х1050 мм 25/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Сетка арматурная 4С 6АI-200/6AI-200 1350х1000 мм 100/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Сетка арматурная 4С 6А240-200/6А240-200 175х900 100/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Сетка арматурная 4С 6А240-200/6А240-200 131х65 25/55 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Сетка арматурная 4С 6А240-200/6A240-200 1750х9000мм 100/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Сетка арматурная 4С 6А240-200/6A240-200 1310х650мм 25/55 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 780х1480мм 90/40 ГОСТ 23279-2012 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 1600х830мм 100/15 ГОСТ 23279-2012 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 1600х2760мм 100/80 ГОСТ 23279-2012 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 1600х2440мм 100/20 ГОСТ 23279-2012 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 1600х2040мм 100/20 ГОСТ 23279-2012 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 1450х6750мм 75/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 1450х2600мм 100/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 1450х1050мм 25/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 1450х1000мм 100/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Сетка арматурная 4С 5В500-150/5В500-150 1150х1550мм 25/50 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Сетка арматурная 2С 20-Ас-II-200/20-Aс-II-200 250х250 50/50 ГОСТ 23279-2012 Ст10ГТ ГОСТ 5781-82*"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Сетка 4С 5Вр-I-150/5Вр-I-150 145х170 25/50 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 32"

    "Сетка 4С 5Вр-100/5Вр-100 150х400 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Сетка 2С 14А400-100/8А400-100 245х260 50/25 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Сетка 2С 14А400-100/8А400-100 200х320 50/50 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Сетка 2С 14А400-100/8А400-100 170х320 50/50 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Сетка 2С 14А400-100/8А400-100 170х260 50/50 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Сетка 2С 14А400-100/8А400-100 140х320 50/50 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Сетка 2-35-2,0-0 ГОСТ 5336-80"

    Кол-во: 68

    "Позиция 39"

    "Сетка 2-20-2,0 ГОСТ 5336-80"

    Кол-во: 0.042

    "Позиция 40"

    "Сетка 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80"

    Кол-во: 849.695

    "Позиция 41"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 1600х1450мм 100/25 ГОСТ 23279-2012 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 1450х9300мм 50/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Сетка арматурная 4С 6 А240-200/6 А240-200 1450х800мм 100/75 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

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    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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