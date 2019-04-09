Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

Цена договора и требования к обеспечению

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В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Сапоги литьевые болотные (рыбацкие) с жестким подноском" Кол-во: 9

"Позиция 2" "Сапоги литьевые болотные (рыбацкие) с жестким подноском" Кол-во: 5

"Позиция 3" "Сапоги кожаные с жестким подноском" Кол-во: 44

"Позиция 4" "Сапоги кожаные с жестким подноском" Кол-во: 100

"Позиция 5" "Сапоги кожаные с жестким подноском" Кол-во: 46

"Позиция 6" "Сапоги кожаные на термостойкой подошве с противоударным подноском и антипрокольной стелькой" Кол-во: 14

"Позиция 7" "Сапоги кожаные на термостойкой подошве с противоударным подноском и антипрокольной стелькой" Кол-во: 19

"Позиция 8" "Сапоги кожаные на термостойкой подошве с противоударным подноском и антипрокольной стелькой" Кол-во: 7

"Позиция 9" "Сапоги кожаные зимние с противоударным подноском без антипрокольной стельки" Кол-во: 72

"Позиция 10" "Сапоги кожаные зимние с противоударным подноском без антипрокольной стельки" Кол-во: 54

"Позиция 11" "Сапоги кожаные зимние с противоударным подноском без антипрокольной стельки" Кол-во: 29

"Позиция 12" "Сапоги кожаные" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Сапоги кожаные" Кол-во: 6

"Позиция 14" "Сапоги кожаные" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Валенки с резиновым низом" Кол-во: 77

"Позиция 16" "Валенки с резиновым низом" Кол-во: 50

"Позиция 17" "Валенки с резиновым низом" Кол-во: 11

"Позиция 18" "Ботинки кожаные с противоударным подноском без антипрокольной стельки" Кол-во: 175

"Позиция 19" "Ботинки кожаные с противоударным подноском без антипрокольной стельки" Кол-во: 228

"Позиция 20" "Ботинки кожаные с противоударным подноском без антипрокольной стельки" Кол-во: 80

"Позиция 21" "Ботинки" Кол-во: 82

"Позиция 22" "Ботинки" Кол-во: 104

"Позиция 23" "Ботинки" Кол-во: 79

"Позиция 24" "Туфли кожаные женские с перфорацией" Кол-во: 10

"Позиция 25" "Туфли кожаные женские с перфорацией" Кол-во: 16

"Позиция 26" "Туфли кожаные женские с перфорацией" Кол-во: 6

"Позиция 27" "Сапоги литьевые из ПВХ облегченные (без противоударного подноска и без антипрокольной стельки)" Кол-во: 141

"Позиция 28" "Сапоги литьевые из ПВХ облегченные (без противоударного подноска и без антипрокольной стельки)" Кол-во: 232