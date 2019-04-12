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Номер извещения
31907673396
Уникальный номер закупки
19
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по Режимно - наладочным испытаниям котлов на котельных ГОС и КОС для нужд ООО "БВК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
Почтовый адрес
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
Контактный телефон
+7 912 880-83-72
Факс
+7 3424 29-26-17
Адрес электронной почты
monina_ea@bervk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Монина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Березники
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Режимно-наладочные испытания котлов на котельных ГОС для нужд БВК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 10:00 GMT +312.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673396Дата и время окончания срока приема заявок Режимно-наладочные испытания котлов на котельных ГОС для нужд БВК Березники
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 10:00GMT +312.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907673396Дата и время вскрытия заявок Режимно-наладочные испытания котлов на котельных ГОС для нужд БВК Березники
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.201916.04.2019 14:0016.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907673396Дата окончания срока рассмотрения заявок Режимно-наладочные испытания котлов на котельных ГОС для нужд БВК Березники
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 14:0019.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907673396Подведение итогов не позднее Режимно-наладочные испытания котлов на котельных ГОС для нужд БВК Березники
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Режимно-наладочные испытания котлов на котельных ГОС для нужд БВК
Начальная цена
131 500,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Березники. Папанинцев 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
35.22.10
35.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Режимно-наладочные испытания котлов на котельных КОС для нужд БВК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 10:00 GMT +312.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673396Дата и время окончания срока приема заявок Режимно-наладочные испытания котлов на котельных КОС для нужд БВК Березники
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 10:00GMT +312.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907673396Дата и время вскрытия заявок Режимно-наладочные испытания котлов на котельных КОС для нужд БВК Березники
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.201916.04.2019 14:0016.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907673396Дата окончания срока рассмотрения заявок Режимно-наладочные испытания котлов на котельных КОС для нужд БВК Березники
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 14:0019.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907673396Подведение итогов не позднее Режимно-наладочные испытания котлов на котельных КОС для нужд БВК Березники
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Режимно-наладочные испытания котлов на котельных КОС для нужд БВК
Начальная цена
121 436,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Березники, ул. Березниковская 95Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
35.22.10
35.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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