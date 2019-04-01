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    Главная / Торги / Поставка искусственной оболочки

    Поставка искусственной оболочки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907678833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка искусственной оболочки АсбестПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907678833

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка искусственной оболочки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Макеты3

    Макет1

    Макеты2

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-72-58

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender2@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Светлана Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Асбест

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Пластмассы в первичных формах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка искусственной оболочки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678833Подведение итогов не позднее Поставка искусственной оболочки Асбест

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка искусственной оболочки

    Начальная цена

    3 503 105,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    702 км

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями по письменной заявке Покупателя. Заявка согласовывается Сторонами по факсу или электронной почте. Поставка Товара должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента отправки Поставщику заявки. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком. Поставка Товара осуществляется транспортом, силами и средствами Поставщика на склад Покупателя (место поставки Товара), расположенный по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    20.16.54

    Полиамиды в первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    20.16

    Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах"

    Кол-во: 702

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