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Номер извещения
31907677187
Уникальный номер закупки
095/2019-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку кондитерских изделий недлительного хранения для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае (для перепродажи через собственную торговую сеть)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 05:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
ХИЛЬМАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Закупки и тендеры Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кондитерских изделий недлительного хранения для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кондитерских изделий недлительного хранения для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае
Начальная цена
1 575 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объекты ТБО в г. Владивостоке и в г. Уссурийске: «Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4в), «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в) «Уссурочка» (г. Уссурийск, ул. Карбышева, 7а)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.71.1
10.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 48400
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