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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку кондитерских изделий недлительного хранения для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    На право заключения договора на поставку кондитерских изделий недлительного хранения для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кондитерских изделий недлительного хранения для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском краеХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907677187

    Уникальный номер закупки

    095/2019-ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку кондитерских изделий недлительного хранения для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 05:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение запроса котировок № 095-ЗК

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ХИЛЬМАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кондитерских изделий недлительного хранения для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 05:0003.04.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677187Подведение итогов не позднее Поставка кондитерских изделий недлительного хранения для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском краеХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондитерских изделий недлительного хранения для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае

    Начальная цена

    1 575 120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Объекты ТБО в г. Владивостоке и в г. Уссурийске: «Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4в), «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в) «Уссурочка» (г. Уссурийск, ул. Карбышева, 7а)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приемки Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    10.71.1

    Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения

    Классификатор ОКВЭД2

    10.71

    Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения"

    Кол-во: 48400

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