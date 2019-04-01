Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Объекты ТБО в г. Владивостоке и в г. Уссурийске: «Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4в), «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в) «Уссурочка» (г. Уссурийск, ул. Карбышева, 7а)Рассчитать логистику >