Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки исполнения работ: - строительно-монтажные работы в течение 120 календарных дней с момента подписания договора; - опытно-промышленные испытания в течение 180 календарных дней по окончанию строительно-монтажных работ; - подписания актов по форме КС-11 в течение 14 календарных дней по окончанию опытно-промышленных испытаний Оплата Работ по договору осуществляется в следующем порядке: 80% от стоимости выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов: - счет на оплату; - счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); - акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2); - справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3); - акт об оказании услуг; - журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15); - товарная накладная (форма ТОРГ-12); - первичная учетная документация (форма М-19, М-29); - акт о приеме (поступлении) оборудования (ОС-14); - акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15). комплект исполнительной документации: - журнал производства работ (специальные журналы: журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал изоляционных работ); - подписанные Сторонами акты предварительных испытаний результата Работ, подтверждающие соответствие результата Работ требованиям технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям и требованиям производителей оборудования и материалов, использованных при производстве Работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - эксплуатационная документация результата Работ; - исполнительную-топографическую съемку с нанесением на топооснову геофонда города; - свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению Работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков Работ; - другую документацию согласно Перечню приемо-сдаточной документации по сетям водопровода и канализации (Приложение №5). Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 20% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после оформления Подрядчиком и подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), а также получения положительного заключения о соответствии от уполномоченного органа Администрации г.Тюмени. Заказчик вправе частями принимать выполненные работы по формам КС-2, КС-3, актам об оказании услуг и частями производить оплату работ.