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Номер извещения
ГП927302
Уникальный номер закупки
250
Наименование закупки
Сварочный манипулятор 15 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-58-86
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
M.Akimtsev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимцев Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Сварочный манипулятор 15 тонн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 11:00 GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927302Дата и время окончания срока приема заявок Сварочный манипулятор 15 тоннЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 11:0012.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927302Дата и время вскрытия заявок Сварочный манипулятор 15 тоннЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 15:0007.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927302Подведение итогов не позднее Сварочный манипулятор 15 тоннЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сварочный манипулятор 15 тонн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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