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Номер извещения
ГП927297
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи Кабельных муфт Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ОАО «Томскгазпром».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 18:00 GMT +322.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927297Дата и время окончания срока приема заявок Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 11:0023.04.2019 11:0023.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927297Дата окончания срока рассмотрения заявок Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Москва
Дата и время проведения
24.04.2019 11:0024.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927297Дата и время проведения Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 18:0024.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927297Подведение итогов не позднее Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.201924.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927297Подведение итогов не позднее Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10.
Начальная цена
405 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
40 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
31.20.27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 18:00 GMT +322.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927297Дата и время окончания срока приема заявок Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 11:0023.04.2019 11:0023.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927297Дата окончания срока рассмотрения заявок Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Москва
Дата и время проведения
24.04.2019 11:0024.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927297Дата и время проведения Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 18:0024.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927297Подведение итогов не позднее Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.201924.05.2019 18:0024.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927297Подведение итогов не позднее Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельные муфты Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Производитель – ООО НПФ «Битек». Дата изготовления – 2016-2017 г. Состояние – новые, не использовались. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10.
Начальная цена
405 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
40 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
31.20.27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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