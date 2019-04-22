Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи Кабельных муфт Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ОАО «Томскгазпром».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927297 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи Кабельных муфт Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 в количестве 200 (Двести) штук. Имущество продаётся на условиях самовывоза с места его нахождения - распределительный склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ОАО «Томскгазпром». Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

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