На право заключения договора на поставку бакалейной продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907677184 Уникальный номер закупки 099/2019-ЗЦ Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора на поставку бакалейной продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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