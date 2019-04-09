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Номер извещения
31907673307
Уникальный номер закупки
51
Наименование закупки
проведение измерений и анализов (включая отбор проб) загрязняющих веществ в промышленных выбросах ООО «НОВОГОР-Прикамье» (г. Пермь).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-54
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
lobanov.e.p@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Проведение измерений и анализов (включая отбор проб) загрязняющих веществ в промышленных выбросах ООО 'НОВОГОР-Прикамье'
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673307Дата и время окончания срока приема заявок Проведение измерений и анализов (включая отбор проб) загрязняющих веществ в промышленных выбросах ООО 'НОВОГОР-Прикамье'Пермь
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 15:00GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907673307Дата и время вскрытия заявок Проведение измерений и анализов (включая отбор проб) загрязняющих веществ в промышленных выбросах ООО 'НОВОГОР-Прикамье'Пермь
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.201915.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907673307Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение измерений и анализов (включая отбор проб) загрязняющих веществ в промышленных выбросах ООО 'НОВОГОР-Прикамье'Пермь
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 15:0019.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907673307Подведение итогов не позднее Проведение измерений и анализов (включая отбор проб) загрязняющих веществ в промышленных выбросах ООО 'НОВОГОР-Прикамье'Пермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение измерений и анализов (включая отбор проб) загрязняющих веществ в промышленных выбросах ООО 'НОВОГОР-Прикамье'
Начальная цена
490 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПермьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
71.20.1
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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