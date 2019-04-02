Оказание гостиничных услуг для экипажей и командировочных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Челябинске

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за фактически оказанные услуги производится ежемесячно посредством перевода денежных средств с учетом НДС на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета с приложением соответствующих подтверждающих документов