Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем Услуг ежемесячно на основании счета и подписанного обеими Сторонами Акта оказания услуг в размере 100% от их стоимости не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта оказания услуг.