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Номер извещения
31907673086
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автобусами исполнителя по маршрутам движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам сухопутным транспортом
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автобусами исполнителя по маршрутам движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 10:00 GMT +309.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673086Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автобусами исполнителя по маршрутам движения, в порядке и сроки, согласованные с ЗаказчикомСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 10:0009.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907673086Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автобусами исполнителя по маршрутам движения, в порядке и сроки, согласованные с ЗаказчикомСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 17:0012.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907673086Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автобусами исполнителя по маршрутам движения, в порядке и сроки, согласованные с ЗаказчикомСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907673086Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автобусами исполнителя по маршрутам движения, в порядке и сроки, согласованные с ЗаказчикомСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автобусами исполнителя по маршрутам движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком
Начальная цена
8 166 690,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4500
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт – Петербург, ул. Пилотов, д.18, корп. 4 Авиакомпания «Россия».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
49.31.21
49.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4500
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