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    Главная / Торги / ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОТУ ГП926109 Масла, смазки и технические жидкости к автомобильной и строительной технике

    ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОТУ ГП926109 Масла, смазки и технические жидкости к автомобильной и строительной технике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 13:3025.03.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927294Дата и время окончания срока приема заявок ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОТУ ГП926109 Масла, смазки и технические жидкости к автомобильной и строительной техникеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927294

    Уникальный номер закупки

    1151/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОТУ ГП926109 Масла, смазки и технические жидкости к автомобильной и строительной технике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Техническое задание

    Форма КП

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    a.sherstobaeva@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шерстобаева Анастасия Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОТУ ГП926109 Масла, смазки и технические жидкости к автомобильной и строительной технике

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 16:0029.03.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927294Подведение итогов не позднее ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОТУ ГП926109 Масла, смазки и технические жидкости к автомобильной и строительной техникеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОТУ ГП926109 Масла, смазки и технические жидкости к автомобильной и строительной технике

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазка универсальная Ceran XS 80 Total (туба 400 гр.)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Смазка синтетическая пластичная Mobilith SHC 007, 16кг"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 3"

    "Смазка WD-40, 420мл."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Раствор водный мочевины 32,5% AdBlue 20л"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 5"

    "Масло трансмиссионное Total Fluide G3 208л"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Масло трансмиссионное Spirax S6 AXME 75W-90"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "Масло трансмиссионное Gear Basic 90LS Liebherr 210л 10285702"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 8"

    "Масло трансмиссионное KOMATSU Powertrain Oil ТО10"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 9"

    "Масло моторное Лукойл Супер 10W40 (216.5л)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 10"

    "Масло моторное синтетическое ЛУКОЙЛ Люкс 5W-40 SN/CF, бочка 216,5 л."

    Кол-во: 2000

    "Позиция 11"

    "Масло моторное ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 10W-40 CI-4/SL, бочка 216,5 л."

    Кол-во: 10000

    "Позиция 12"

    "Масло моторное Paroil Extra 1626 0102 00 Atlas Copco 209л"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 13"

    "Масло компрессорное Paroil S 1630 0162 00 Atlas Copco"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 14"

    "Масло трансмиссионное TOYOTA LSD SAE 85W90, 20л."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "Масло гидравлическое"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 16"

    "Тормозная жидкость ДОТ-4 (1л.)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 17"

    "Жидкость для ГУР Pentosin CHF-11S (210л.)"

    Кол-во: 1000

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