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Требования к документации

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Фильтр мембранный дисковый ФМАЦ- 0,45 мкм д.47 мм или эквивалент" Кол-во: 8000

"Позиция 2" "Фильтр мембранный дисковый ФМАЦ- 0,45 мкм д.35 мм или эквивалент" Кол-во: 2500

"Позиция 3" "Фильтр защитный для дозатора Biohit Proline 1000 мкл (cat.no.721006) в упаковке 50 шт или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Фильтр зафитный для дозатора Biohit Proline 5000 мкл (cat.no.721005) в упаковке 50 шт или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Уплотнительное кольцо для электротермического атомизатора GFA-7i (cat.no. 206-50621) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Уплотнительное кольцо O-ring Parafluor для прибора SOX-414 (cat.no 1000595) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Трубка силиконовая медицинская 8х1,5 или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Трубка насоса FEP 3x1 для ионного хроматографа PIA-1000 (cat.no. 670-10321-04) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Тест-набор на ХПК (5-60 мг/л), 24 теста LCK414 или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Тест-набор для прибора "Капель-104Т" или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Термометр ТТЖ-М прямой 240/163 мм 150С или эквивалент" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Термометр водонепроницаемый складнойTesto 104 AG или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Стаканчик для автодозатора ASC-6100, объем 2 мл, уп. 1000 шт. (cat.no. 200-93036SA) или эквивалент" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Стакан экстракционный тип макро, диам. 70/54 мм, длина 130 мм, упаковка 4 шт для прибора SOX-414 (cat. no 130077) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Стакан химический В-1-50-ТХС или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Стакан низкий 50 мл п/п с делениями или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Стакан Н-1-600 ТХС ГОСТ 25336-82 или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 18" "Стакан Н-1-200, с делительной шкалой или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Стакан В-1-250-ТС со шкалой или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 20" "Стакан В 1- 600 или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 21" "Спринцовка из резины № 1 тип А или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 22" "Сливной наконечник для дозатора Biohit Proline Prospenser 25 мл (cat.no. 721554) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Сливной наконечник для дозатора Biohit Proline Prospenser 10 мл (cat.no. 721553) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Склянка для реактивов с притертой пробкой из темного стекла, 125мл или эквивалент" Кол-во: 30

"Позиция 25" "Скальпель хирургический остроконечный или эквивалент" Кол-во: 5

"Позиция 26" "Сито лабораторное 20/38 ячейка 1.0х1.0 нержавеющая сталь или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Сито лабораторное 12/38 ячейка 2.0х2.0 нержавеющая сталь или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Сито лабораторное 12/38 ячейка 1.0х1.0 нержавеющая сталь или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Промывалка безопасная (PE-LD) из полипропилена объем 500 мл или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Проволока чистящая для капилляра спектрофтометра АА-6300 (cat. no. 201-79229-01) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Пробка запасная вентиляционная для сосудов Express 75 мл к системе микроволновой Mars-6 или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Пробирка П2-16-150 ХС или эквивалент" Кол-во: 100

"Позиция 33" "Пробирка одноразовая (типа Эппендорфа) V=1,5мл или эквивалент" Кол-во: 1000

"Позиция 34" "Пробирка для разложения Jumbo KDD800, 800 мл, 300x70 мм, упаковка 4 шт для прибора Kjeldatherm (cat. no 12-0311) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Поддон прямоугольный из нержавеющей стали с плоским дном 210х150х40 мм или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Поддон прямоугольный 300*400*34 нерж или эквивалент" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Пипетка Пастера 2 мл 155 мм, ПЭ, градуированная, стерильная или эквивалент" Кол-во: 3000

"Позиция 38" "Пипетка Мора, 1мл или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 39" "Пипетка Мора 2-2-50 или эквивалент" Кол-во: 25

"Позиция 40" "Пипетка Мора 2-2-5 или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 41" "Пипетка Мора 2-2-2 или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 42" "Пипетка Мора 2-2-100 или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 43" "Пипетка Мора 2-2-10 или эквивалент" Кол-во: 30

"Позиция 44" "Пипетка градуированная на 1 мл (1-1-2-1) или эквивалент" Кол-во: 70

"Позиция 45" "Пипетка 1-2-2-10-0,1 градуированная или эквивалент" Кол-во: 55

"Позиция 46" "Пипетка 1-1-2-5 или эквивалент" Кол-во: 55

"Позиция 47" "Пипетка 1-1-2-2 или эквивалент" Кол-во: 70

"Позиция 48" "Петля микробиологичекая диаметр 5 мм с держателем или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Петля микробиологичекая диаметр 1 мм с держателем или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Петка Мора -25мл или эквивалент" Кол-во: 50

"Позиция 51" "Палочка стеклянная, 22см или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 52" "Палочка стеклянная d=6мм l=330мм или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 53" "Палочка стеклянная d=4-6мм l=280мм или эквивалент" Кол-во: 40

"Позиция 54" "Пакеты для стерилизации ПС-В3-1, размер 200*400 мм (100 шт в упак.) или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 55" "Пакеты для стерилизации ПС-В3-1, размер 100*200 (100 шт в упак.) или эквивалент" Кол-во: 500

"Позиция 56" "Марля медицинская фасованная 0,9*10 м или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 57" "Магниты для перемешивания для анализатора ртути MVU-1 (cat.no. 046-00617-06) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Магнит для магнитной мешалки для OxiTop (cat.no 209120) или эквивалент" Кол-во: 3

"Позиция 59" "Ложка металлическая химическая L150 20х10 мм или эквивалент" Кол-во: 15

"Позиция 60" "Лампа дейтериевая для атомно-абсорбционного спектрометра АА-6300 (Shimadzu) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Кювета графитовая с пиропокрытием для атомно-абсорбционного спектрометра АА-6300 (Shimadzu) или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Кювета графитовая без пиропокрытия для атомно-абсорбционного спектрометра АА-6300 (Shimadzu) или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 63" "Кружка ПП полипропиленовая со шкалой 500 мл или эквивалент" Кол-во: 5

"Позиция 64" "Кружка ПП полипропиленовая со шкалой 2000 мл или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 65" "Контакт графитовый для атомно-абсорбционного спектрофотометра АА-6300 (Shimadzu) правый или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Контакт графитовый для атомно-абсорбционного спектрофотометра АА-6300 (Shimadzu) левый или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Колонка хроматографическая для определения полиакриламидов или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Колба плоскодонная П-2-2000-50 или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Колба мерная КМ-2а -250-2 или эквивалент" Кол-во: 5

"Позиция 70" "Колба мерная 2-500 пласт. пробка или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 71" "Колба мерная 2-100 пласт. пробка или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 72" "Колба мерная 1-50 или эквивалент" Кол-во: 200

"Позиция 73" "Колба мерная 1-250-2 или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 74" "Колба коническая КН-1-100-19/26 или эквивалент" Кол-во: 30

"Позиция 75" "Колба КН-2-100-34 ТС или эквивалент" Кол-во: 25

"Позиция 76" "Колба КН-2-1000 или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Клапан выходной для дозатора Biohit Proline Prospenser 5 - 10 мл (cat.no.721574) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Клапан выходной для дозатора Biohit Proline Prospenser 10 - 25 мл (cat.no.721575) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Клапан входной для дозатора Biohit Proline Prospenser 5-10 мл (cat.no. 721572) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Клапан входной для дозатора Biohit Proline Prospenser 10-25 мл (cat.no. 721573) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Керамический всасывающий фильтр в сборе для ионного хроматографа PIA-1000 (cat.no. 228-18740-92) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Капилляр распылителя для прибора AA-6300 (cat.no 206-50230-91) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Индикатор стерилизации 110/10 или эквивалент" Кол-во: 500

"Позиция 84" "Индикатор паровой стерилизации П-120/45-01-1 или эквивалент" Кол-во: 4000

"Позиция 85" "Индикатор воздушной стерилизации В-180/60-02 или эквивалент" Кол-во: 600

"Позиция 86" "Ерш пробирочный диаметр 30 мм или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 87" "Ерш посудный диаметр 90 мм или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 88" "Воронка лабораторная диаметр 100 мм из полимерного материала или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 89" "Воронка лабораторная В-56-80 или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 90" "Воронка лабораторная В-36-50 ХС или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 91" "Воронка делительная цилиндрическая, 250мл или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 92" "Воронка делительная ВД-1-1000-29/32 или эквивалент" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Воронка делительная ВД-1- 500-29/32 или эквивалент" Кол-во: 15

"Позиция 94" "Вата медицинская нестерильная уп. 250 г или эквивалент" Кол-во: 50

"Позиция 95" "Бутыль Вульфа 5000мл склянка с тубусом или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 96" "Банка широкогорлая темного стекла на 500 мл с притертой стеклянной литой пробкой или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 97" "Банка широкогорлая темного стекла на 250 мл с притертой стеклянной литой пробкой или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 98" "Банка широкогорлая темного стекла на 100 мл с притертой стеклянной литой пробкой или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 99" "Банка светлого стекла широкогорлая термостойкая с термостойкой винтовой крышкой на 500 мл или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 100" "Банка светлого стекла широкогорлая термостойкая с термостойкой винтовой крышкой на 1000 мл или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 101" "Банка п/эт 2000 мл или эквивалент" Кол-во: 25

"Позиция 102" "Банка из темного стекла, с завинчивающейся крышкой Simax V=500мл или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 103" "Аквариум стеклянный прямоугольный ВхШхД 25х20х20 см или эквивалент" Кол-во: 2

"Позиция 104" "Пинцет 150*2,5 или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 105" "Электрод лабораторный ЭСЛ 43-07 с разъемом СР или эквивалент" Кол-во: 5

"Позиция 106" "Электрод для рН-метрии ЭВЛ-1МЗ.1 или эквивалент" Кол-во: 5

"Позиция 107" "Петка Мора -20мл или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 108" "Шприц одноразовый 50 мл, соединение Луер-Лок или эквивалент" Кол-во: 100

"Позиция 109" "Шланг выходной для охлаждающей воды графитового атомизатора GFA ex7 (cat. no 206-64752) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Чашка Петри одноразовая 90 мм или эквивалент" Кол-во: 6000

"Позиция 111" "Чашка Петри одноразовая 60 мм или эквивалент" Кол-во: 8000

"Позиция 112" "Чашка выпарительная фарфоровая № 3 100 мл или эквивалент" Кол-во: 10

"Позиция 113" "Чашка выпарительная №6 на 450 мл или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 114" "Чашка выпарительная № 2 или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 115" "Чаша выпарительная №1 25мл или эквивалент" Кол-во: 20

"Позиция 116" "Цилиндр с носиком из полипропилена на 100 мл или эквивалент" Кол-во: 5

"Позиция 117" "Цилиндр мерный стеклянный 1-2000-2 или эквивалент" Кол-во: 6

"Позиция 118" "Фильтроэлемент линейный HLPC для ионного хроматографа PIA-1000 (cat.no. 228-48607-91) или эквивалент" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Фильтр целлюлозно-ацетатный размер пор 0,2мкм, d=25мм или эквивалент" Кол-во: 15

"Позиция 120" "Фильтр мембранный ФМНЦ, размер пор 5 мкм, диаметр 25 мм или эквивалент" Кол-во: 8000

"Позиция 121" "Фильтр мембранный ФМАЦ размер пор 5 мкм, диаметр 35 мм или эквивалент" Кол-во: 8000