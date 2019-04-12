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Номер извещения
31907673438
Уникальный номер закупки
ВК-017-19
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку оборудования лабораторного (И- химия, подгруппа ИБ) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году. (№ВК-017-19)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-34 доб. 1130
Факс
--
Адрес электронной почты
pks_zakupki@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Швецова Алена Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оборудование лабораторное
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование лабораторное
Начальная цена
1 166 733,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПетрозаводскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
23.19.23.110
23.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8000
Кол-во: 2500
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 1000
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3000
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 70
Кол-во: 55
Кол-во: 55
Кол-во: 70
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 500
Кол-во: 4000
Кол-во: 600
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 6000
Кол-во: 8000
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 8000
Кол-во: 8000
Кол-во: 50
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