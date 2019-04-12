Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку оборудования лабораторного (И- химия, подгруппа ИБ) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году. (№ВК-017-19)

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку оборудования лабораторного (И- химия, подгруппа ИБ) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году. (№ВК-017-19)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673438Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование лабораторное ПетрозаводскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907673438

    Уникальный номер закупки

    ВК-017-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку оборудования лабораторного (И- химия, подгруппа ИБ) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году. (№ВК-017-19)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Запрос скидок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-34 доб. 1130

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pks_zakupki@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Швецова Алена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Закупки и тендеры Стекло прочее, включая технические изделия из стекла

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование лабораторное

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 12:0017.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907673438Подведение итогов не позднее Оборудование лабораторное Петрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование лабораторное

    Начальная цена

    1 166 733,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ПетрозаводскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    Классификатор ОКВЭД2

    23.19

    Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр мембранный дисковый ФМАЦ- 0,45 мкм д.47 мм или эквивалент"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 2"

    "Фильтр мембранный дисковый ФМАЦ- 0,45 мкм д.35 мм или эквивалент"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 3"

    "Фильтр защитный для дозатора Biohit Proline 1000 мкл (cat.no.721006) в упаковке 50 шт или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Фильтр зафитный для дозатора Biohit Proline 5000 мкл (cat.no.721005) в упаковке 50 шт или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Уплотнительное кольцо для электротермического атомизатора GFA-7i (cat.no. 206-50621) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Уплотнительное кольцо O-ring Parafluor для прибора SOX-414 (cat.no 1000595) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Трубка силиконовая медицинская 8х1,5 или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Трубка насоса FEP 3x1 для ионного хроматографа PIA-1000 (cat.no. 670-10321-04) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Тест-набор на ХПК (5-60 мг/л), 24 теста LCK414 или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Тест-набор для прибора "Капель-104Т" или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Термометр ТТЖ-М прямой 240/163 мм 150С или эквивалент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Термометр водонепроницаемый складнойTesto 104 AG или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Стаканчик для автодозатора ASC-6100, объем 2 мл, уп. 1000 шт. (cat.no. 200-93036SA) или эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Стакан экстракционный тип макро, диам. 70/54 мм, длина 130 мм, упаковка 4 шт для прибора SOX-414 (cat. no 130077) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Стакан химический В-1-50-ТХС или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Стакан низкий 50 мл п/п с делениями или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Стакан Н-1-600 ТХС ГОСТ 25336-82 или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Стакан Н-1-200, с делительной шкалой или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Стакан В-1-250-ТС со шкалой или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Стакан В 1- 600 или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Спринцовка из резины № 1 тип А или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Сливной наконечник для дозатора Biohit Proline Prospenser 25 мл (cat.no. 721554) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Сливной наконечник для дозатора Biohit Proline Prospenser 10 мл (cat.no. 721553) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Склянка для реактивов с притертой пробкой из темного стекла, 125мл или эквивалент"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Скальпель хирургический остроконечный или эквивалент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Сито лабораторное 20/38 ячейка 1.0х1.0 нержавеющая сталь или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Сито лабораторное 12/38 ячейка 2.0х2.0 нержавеющая сталь или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Сито лабораторное 12/38 ячейка 1.0х1.0 нержавеющая сталь или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Промывалка безопасная (PE-LD) из полипропилена объем 500 мл или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Проволока чистящая для капилляра спектрофтометра АА-6300 (cat. no. 201-79229-01) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Пробка запасная вентиляционная для сосудов Express 75 мл к системе микроволновой Mars-6 или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Пробирка П2-16-150 ХС или эквивалент"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Пробирка одноразовая (типа Эппендорфа) V=1,5мл или эквивалент"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 34"

    "Пробирка для разложения Jumbo KDD800, 800 мл, 300x70 мм, упаковка 4 шт для прибора Kjeldatherm (cat. no 12-0311) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Поддон прямоугольный из нержавеющей стали с плоским дном 210х150х40 мм или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Поддон прямоугольный 300*400*34 нерж или эквивалент"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Пипетка Пастера 2 мл 155 мм, ПЭ, градуированная, стерильная или эквивалент"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 38"

    "Пипетка Мора, 1мл или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Пипетка Мора 2-2-50 или эквивалент"

    Кол-во: 25

    "Позиция 40"

    "Пипетка Мора 2-2-5 или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Пипетка Мора 2-2-2 или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Пипетка Мора 2-2-100 или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Пипетка Мора 2-2-10 или эквивалент"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Пипетка градуированная на 1 мл (1-1-2-1) или эквивалент"

    Кол-во: 70

    "Позиция 45"

    "Пипетка 1-2-2-10-0,1 градуированная или эквивалент"

    Кол-во: 55

    "Позиция 46"

    "Пипетка 1-1-2-5 или эквивалент"

    Кол-во: 55

    "Позиция 47"

    "Пипетка 1-1-2-2 или эквивалент"

    Кол-во: 70

    "Позиция 48"

    "Петля микробиологичекая диаметр 5 мм с держателем или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Петля микробиологичекая диаметр 1 мм с держателем или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Петка Мора -25мл или эквивалент"

    Кол-во: 50

    "Позиция 51"

    "Палочка стеклянная, 22см или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Палочка стеклянная d=6мм l=330мм или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Палочка стеклянная d=4-6мм l=280мм или эквивалент"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Пакеты для стерилизации ПС-В3-1, размер 200*400 мм (100 шт в упак.) или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Пакеты для стерилизации ПС-В3-1, размер 100*200 (100 шт в упак.) или эквивалент"

    Кол-во: 500

    "Позиция 56"

    "Марля медицинская фасованная 0,9*10 м или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Магниты для перемешивания для анализатора ртути MVU-1 (cat.no. 046-00617-06) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Магнит для магнитной мешалки для OxiTop (cat.no 209120) или эквивалент"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Ложка металлическая химическая L150 20х10 мм или эквивалент"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "Лампа дейтериевая для атомно-абсорбционного спектрометра АА-6300 (Shimadzu) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Кювета графитовая с пиропокрытием для атомно-абсорбционного спектрометра АА-6300 (Shimadzu) или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Кювета графитовая без пиропокрытия для атомно-абсорбционного спектрометра АА-6300 (Shimadzu) или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Кружка ПП полипропиленовая со шкалой 500 мл или эквивалент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Кружка ПП полипропиленовая со шкалой 2000 мл или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Контакт графитовый для атомно-абсорбционного спектрофотометра АА-6300 (Shimadzu) правый или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Контакт графитовый для атомно-абсорбционного спектрофотометра АА-6300 (Shimadzu) левый или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Колонка хроматографическая для определения полиакриламидов или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Колба плоскодонная П-2-2000-50 или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Колба мерная КМ-2а -250-2 или эквивалент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Колба мерная 2-500 пласт. пробка или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Колба мерная 2-100 пласт. пробка или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Колба мерная 1-50 или эквивалент"

    Кол-во: 200

    "Позиция 73"

    "Колба мерная 1-250-2 или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Колба коническая КН-1-100-19/26 или эквивалент"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Колба КН-2-100-34 ТС или эквивалент"

    Кол-во: 25

    "Позиция 76"

    "Колба КН-2-1000 или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Клапан выходной для дозатора Biohit Proline Prospenser 5 - 10 мл (cat.no.721574) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Клапан выходной для дозатора Biohit Proline Prospenser 10 - 25 мл (cat.no.721575) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Клапан входной для дозатора Biohit Proline Prospenser 5-10 мл (cat.no. 721572) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Клапан входной для дозатора Biohit Proline Prospenser 10-25 мл (cat.no. 721573) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Керамический всасывающий фильтр в сборе для ионного хроматографа PIA-1000 (cat.no. 228-18740-92) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Капилляр распылителя для прибора AA-6300 (cat.no 206-50230-91) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Индикатор стерилизации 110/10 или эквивалент"

    Кол-во: 500

    "Позиция 84"

    "Индикатор паровой стерилизации П-120/45-01-1 или эквивалент"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 85"

    "Индикатор воздушной стерилизации В-180/60-02 или эквивалент"

    Кол-во: 600

    "Позиция 86"

    "Ерш пробирочный диаметр 30 мм или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Ерш посудный диаметр 90 мм или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Воронка лабораторная диаметр 100 мм из полимерного материала или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Воронка лабораторная В-56-80 или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Воронка лабораторная В-36-50 ХС или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Воронка делительная цилиндрическая, 250мл или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Воронка делительная ВД-1-1000-29/32 или эквивалент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Воронка делительная ВД-1- 500-29/32 или эквивалент"

    Кол-во: 15

    "Позиция 94"

    "Вата медицинская нестерильная уп. 250 г или эквивалент"

    Кол-во: 50

    "Позиция 95"

    "Бутыль Вульфа 5000мл склянка с тубусом или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Банка широкогорлая темного стекла на 500 мл с притертой стеклянной литой пробкой или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Банка широкогорлая темного стекла на 250 мл с притертой стеклянной литой пробкой или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Банка широкогорлая темного стекла на 100 мл с притертой стеклянной литой пробкой или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 99"

    "Банка светлого стекла широкогорлая термостойкая с термостойкой винтовой крышкой на 500 мл или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Банка светлого стекла широкогорлая термостойкая с термостойкой винтовой крышкой на 1000 мл или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Банка п/эт 2000 мл или эквивалент"

    Кол-во: 25

    "Позиция 102"

    "Банка из темного стекла, с завинчивающейся крышкой Simax V=500мл или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Аквариум стеклянный прямоугольный ВхШхД 25х20х20 см или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Пинцет 150*2,5 или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Электрод лабораторный ЭСЛ 43-07 с разъемом СР или эквивалент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Электрод для рН-метрии ЭВЛ-1МЗ.1 или эквивалент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Петка Мора -20мл или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Шприц одноразовый 50 мл, соединение Луер-Лок или эквивалент"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Шланг выходной для охлаждающей воды графитового атомизатора GFA ex7 (cat. no 206-64752) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Чашка Петри одноразовая 90 мм или эквивалент"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 111"

    "Чашка Петри одноразовая 60 мм или эквивалент"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 112"

    "Чашка выпарительная фарфоровая № 3 100 мл или эквивалент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Чашка выпарительная №6 на 450 мл или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 114"

    "Чашка выпарительная № 2 или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Чаша выпарительная №1 25мл или эквивалент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 116"

    "Цилиндр с носиком из полипропилена на 100 мл или эквивалент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Цилиндр мерный стеклянный 1-2000-2 или эквивалент"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "Фильтроэлемент линейный HLPC для ионного хроматографа PIA-1000 (cat.no. 228-48607-91) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Фильтр целлюлозно-ацетатный размер пор 0,2мкм, d=25мм или эквивалент"

    Кол-во: 15

    "Позиция 120"

    "Фильтр мембранный ФМНЦ, размер пор 5 мкм, диаметр 25 мм или эквивалент"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 121"

    "Фильтр мембранный ФМАЦ размер пор 5 мкм, диаметр 35 мм или эквивалент"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 122"

    "Колба КН-1-250-29/32 ТС или эквивалент"

    Кол-во: 50

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить