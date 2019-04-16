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Номер извещения
31907673028
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей и расходных материалов для техники наземного назначения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и расходных материалов для техники наземного назначения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов для техники наземного назначения
Начальная цена
18 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская д. 15, склад АО «Авиакомпания Россия»; - 119027, г. Москва, ПГК Внуково, дом 1, стр. 19; - 346714, Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, Аэропорт «Платов», Грузовой терминал.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
29.32
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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