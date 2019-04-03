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Номер извещения
31907684579
Уникальный номер закупки
116/23/2019_2
Наименование закупки
Поставка воды питьевой для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313
Контактный телефон
+7 989 852-07-45
Факс
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Адрес электронной почты
a.alekseeva@kgte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Алена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"
Начальная цена
85 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией (specif.xls) В соответствии с Техническим заданием (tz.doc) В соответствии с проектом договора (dogovor.doc)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии со спецификацией (specif.xls) В соответствии с Техническим заданием (tz.doc) В соответствии с проектом договора (dogovor.doc)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313
36.00.11
46.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 780
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