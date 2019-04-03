Поставка воды питьевой для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Условия оплаты: Оплата Товара осуществляется в срок не более__________________ календарных дней с даты приема товара Покупателем и получения Покупателем счетов-фактур (счетов) на оплату поставленного товара. * * Срок оплаты в соответствии с предложением Участника, но не менее 10 (десяти) и не более 30 (тридцати) календарных дней