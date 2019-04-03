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    Главная / Торги / Поставка воды питьевой для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"

    Поставка воды питьевой для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907684579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"г. КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907684579

    Уникальный номер закупки

    116/23/2019_2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка воды питьевой для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Договор

    Техническое задание

    Извещение

    Закупочная документация

    Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313

    Контактный телефон

    +7 989 852-07-45

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.alekseeva@kgte.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Алена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле алкогольными и другими напитками

    Ключевые слова:

    поставка воды

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка воды питьевой для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684579Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"г. Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды питьевой для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"

    Начальная цена

    85 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией (specif.xls) В соответствии с Техническим заданием (tz.doc) В соответствии с проектом договора (dogovor.doc)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии со спецификацией (specif.xls) В соответствии с Техническим заданием (tz.doc) В соответствии с проектом договора (dogovor.doc)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: Безналичный расчет. Условия оплаты: Оплата Товара осуществляется в срок не более__________________ календарных дней с даты приема товара Покупателем и получения Покупателем счетов-фактур (счетов) на оплату поставленного товара. * * Срок оплаты в соответствии с предложением Участника, но не менее 10 (десяти) и не более 30 (тридцати) календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313

    Классификатор ОКПД2

    36.00.11

    Вода питьевая

    Классификатор ОКВЭД2

    46.34

    Торговля оптовая напитками

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая напитками"

    Кол-во: 780

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