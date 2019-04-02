www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907678149
Уникальный номер закупки
219089
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Масла,смазки, антифризы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косенков Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка жидкости для омывателя
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жидкости для омывателя
Начальная цена
46 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Тамбов
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А
20.41.3
20.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 260
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