www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907672920
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабельно-проводниковой продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Почтовый адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Контактный телефон
+7 3812 30-27-06
Факс
+7 3812 31-92-63
Адрес электронной почты
incor_zk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панченко Людмила Михайловна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/г Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельно-проводниковой продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции
Начальная цена
275 870,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7200 м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г ОмскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Сатурн
Все закупки и тендеры ПАО Сатурн
Адрес местонахождения
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
27.32.13
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7200
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.