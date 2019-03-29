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    Главная / Торги / Поставка прибора анализатора качества электроэнергии и прибора расходомера для нужд АО "КемВод"

    Поставка прибора анализатора качества электроэнергии и прибора расходомера для нужд АО "КемВод"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прибора анализатора качества электроэнергии LPW-305-4 или эквивалента и прибора расходомер ЭХО-Р-02 или эквивалента Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907672870

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка прибора анализатора качества электроэнергии и прибора расходомера для нужд АО "КемВод"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Приложение2

    Приложение1

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 3842 34-64-83

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fz223@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Десятников Александр Артурович

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка прибора анализатора качества электроэнергии LPW-305-4 или эквивалента и прибора расходомер ЭХО-Р-02 или эквивалента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 11:00 GMT +329.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прибора анализатора качества электроэнергии LPW-305-4 или эквивалента и прибора расходомер ЭХО-Р-02 или эквивалента Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672870Дата и время вскрытия заявок Поставка прибора анализатора качества электроэнергии LPW-305-4 или эквивалента и прибора расходомер ЭХО-Р-02 или эквивалента Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672870Подведение итогов не позднее Поставка прибора анализатора качества электроэнергии LPW-305-4 или эквивалента и прибора расходомер ЭХО-Р-02 или эквивалента Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прибора анализатора качества электроэнергии LPW-305-4 или эквивалента и прибора расходомер ЭХО-Р-02 или эквивалента

    Начальная цена

    328 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КЕМВОД
    Все закупки и тендеры АО КЕМВОД

    Адрес местонахождения

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11,

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11

    Классификатор ОКПД2

    26.51.43.116

    Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1

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