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Номер извещения
31907672870
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка прибора анализатора качества электроэнергии и прибора расходомера для нужд АО "КемВод"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-83
Факс
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Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Десятников Александр Артурович
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка прибора анализатора качества электроэнергии LPW-305-4 или эквивалента и прибора расходомер ЭХО-Р-02 или эквивалента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 11:00 GMT +329.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прибора анализатора качества электроэнергии LPW-305-4 или эквивалента и прибора расходомер ЭХО-Р-02 или эквивалента Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672870Дата и время вскрытия заявок Поставка прибора анализатора качества электроэнергии LPW-305-4 или эквивалента и прибора расходомер ЭХО-Р-02 или эквивалента Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672870Подведение итогов не позднее Поставка прибора анализатора качества электроэнергии LPW-305-4 или эквивалента и прибора расходомер ЭХО-Р-02 или эквивалента Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прибора анализатора качества электроэнергии LPW-305-4 или эквивалента и прибора расходомер ЭХО-Р-02 или эквивалента
Начальная цена
328 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КЕМВОД
Все закупки и тендеры АО КЕМВОД
Адрес местонахождения
650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11,
650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11
26.51.43.116
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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