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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927530
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Доставка МТР речным транспортом в период навигации на р. Лена с п. Осетрово (г. Усть-Кут) до п. Пеледуй, п. Витим
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4395
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.dyachkov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дьячков Анатолий Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Доставка МТР речным транспортом в период навигации на р. Лена с п. Осетрово (г. Усть-Кут) до п. Пеледуй, п Витим.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доставка МТР речным транспортом в период навигации на р. Лена с п. Осетрово (г. Усть-Кут) до п. Пеледуй, п Витим.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Доставка МТР речным транспортом в период навигации на р. Лена с п. Осетрово (г. Усть-Кут) до п. Пеледуй, п Витим Ориентировочный объем груза - 100 000 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Осетрово (Усть-Кут) - п. Пеледуй, п. ВитимРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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