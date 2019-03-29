www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907672936
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка потолочных конструкций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Почтовый адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Контактный телефон
+7 3812 30-27-06
Факс
+7 3812 31-92-63
Адрес электронной почты
incor_zk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панченко Людмила Михайловна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/г Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка потолочных конструкций
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка потолочных конструкций
Начальная цена
275 411,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 уе
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г ОмскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Сатурн
Все закупки и тендеры ПАО Сатурн
Адрес местонахождения
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
24.42.24
24.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.