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Номер извещения
ГП927292
Уникальный номер закупки
ЗЗ/19-0045-0135
Наименование закупки
Поставка спецодежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26 доб. 6328
Факс
--
Адрес электронной почты
LMaltsev@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцев Лев Станиславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 18:00 GMT +305.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927292Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 18:0005.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927292Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.Москва
Подведение итогов не позднее
01.07.2019 18:0001.07.2019 18:0001.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927292Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.07.201901.07.2019 18:0001.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927292Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1) г.Альметьевск ул.Шевченко 9а. 2) Самарская область, с.Большая Черниговка, ул.Дорожная 2а.Склад ЗАО "САНЕКО"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
14.12.30.190
14.12.11.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 244
Кол-во: 84
Кол-во: 17
Кол-во: 86
Кол-во: 95
Кол-во: 89
Кол-во: 52
Кол-во: 490
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Кол-во: 47
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