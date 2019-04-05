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    Главная / Торги / Поставка спецодежды

    Поставка спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927292Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927292

    Уникальный номер закупки

    ЗЗ/19-0045-0135

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26 доб. 6328

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    LMaltsev@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцев Лев Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 18:00 GMT +305.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927292Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 18:0005.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927292Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2019 18:0001.07.2019 18:0001.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927292Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.07.201901.07.2019 18:0001.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927292Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1) г.Альметьевск ул.Шевченко 9а. 2) Самарская область, с.Большая Черниговка, ул.Дорожная 2а.Склад ЗАО "САНЕКО"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа - 90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.190

    Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

    14.12.11.120

    Костюмы мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Футболка черная"

    Кол-во: 244

    "Позиция 2"

    "Футболка оранжевая"

    Кол-во: 84

    "Позиция 3"

    "Кепка (бейсболка) для ИТР оранжевая"

    Кол-во: 17

    "Позиция 4"

    "Кепка (бейсболка) для рабочих черная"

    Кол-во: 86

    "Позиция 5"

    "Костюм противоэнцифалитный (куртка, брюки) мужской для защиты от вредных биологических факторов (от насекомых - гнуса) ВБФ АЛРЕПл"

    Кол-во: 95

    "Позиция 6"

    "Костюм (куртка, полукомбинезон, жилет) мужской для защиты от пониженных температур (2-й класс защиты, III климатический пояс по ГОСТ 12.4.236-2011), механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, Алреп ОПЗз"

    Кол-во: 89

    "Позиция 7"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для ИТР Алреп ИТРл"

    Кол-во: 52

    "Позиция 8"

    "Футболка (рабочий)"

    Кол-во: 490

    "Позиция 9"

    "Футболка (ИТР)"

    Кол-во: 61

    "Позиция 10"

    "Костюм (куртка, полукомбинезон, жилет) мужской для защиты от пониженных температур (2-й класс защиты, III климатический пояс по ГОСТ 12.4.236-2011), механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, Алреп ИТРз"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Костюм (куртка, полукомбинезон, жилет) мужской для защиты от пониженных температур (2-й класс защиты, III климатический пояс по ГОСТ 12.4.236-2011), механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений Алреп ОПЗз"

    Кол-во: 97

    "Позиция 12"

    "Костюм (куртка, брюки) мужской для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, Алреп ОПЗл"

    Кол-во: 194

    "Позиция 13"

    "Костюм (куртка, брюки) мужской для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, Алреп ИТРл"

    Кол-во: 47

    "Позиция 14"

    "Костюм (куртка, брюки) мужской для защиты от вредных биологических факторов (от насекомых - гнуса) ВБФ АЛРЕПл"

    Кол-во: 145

    "Позиция 15"

    "Кепка-бейсболка (раб)"

    Кол-во: 204

    "Позиция 16"

    "Кепка-бейсболка (ИТР)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 17"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для рабочих Алреп ОПЗл"

    Кол-во: 118

    "Позиция 18"

    "Костюм (куртка, полукомбинезон, жилет) мужской для защиты от пониженных температур (2-й класс защиты, III климатический пояс по ГОСТ 12.4.236-2011), механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, Алреп ИТРз"

    Кол-во: 35

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