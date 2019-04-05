Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

УК АЛРЕП Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Футболка черная" Кол-во: 244

"Позиция 2" "Футболка оранжевая" Кол-во: 84

"Позиция 3" "Кепка (бейсболка) для ИТР оранжевая" Кол-во: 17

"Позиция 4" "Кепка (бейсболка) для рабочих черная" Кол-во: 86

"Позиция 5" "Костюм противоэнцифалитный (куртка, брюки) мужской для защиты от вредных биологических факторов (от насекомых - гнуса) ВБФ АЛРЕПл" Кол-во: 95

"Позиция 6" "Костюм (куртка, полукомбинезон, жилет) мужской для защиты от пониженных температур (2-й класс защиты, III климатический пояс по ГОСТ 12.4.236-2011), механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, Алреп ОПЗз" Кол-во: 89

"Позиция 7" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для ИТР Алреп ИТРл" Кол-во: 52

"Позиция 8" "Футболка (рабочий)" Кол-во: 490

"Позиция 9" "Футболка (ИТР)" Кол-во: 61

"Позиция 10" "Костюм (куртка, полукомбинезон, жилет) мужской для защиты от пониженных температур (2-й класс защиты, III климатический пояс по ГОСТ 12.4.236-2011), механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, Алреп ИТРз" Кол-во: 25

"Позиция 11" "Костюм (куртка, полукомбинезон, жилет) мужской для защиты от пониженных температур (2-й класс защиты, III климатический пояс по ГОСТ 12.4.236-2011), механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений Алреп ОПЗз" Кол-во: 97

"Позиция 12" "Костюм (куртка, брюки) мужской для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, Алреп ОПЗл" Кол-во: 194

"Позиция 13" "Костюм (куртка, брюки) мужской для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, Алреп ИТРл" Кол-во: 47

"Позиция 14" "Костюм (куртка, брюки) мужской для защиты от вредных биологических факторов (от насекомых - гнуса) ВБФ АЛРЕПл" Кол-во: 145

"Позиция 15" "Кепка-бейсболка (раб)" Кол-во: 204

"Позиция 16" "Кепка-бейсболка (ИТР)" Кол-во: 32

"Позиция 17" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для рабочих Алреп ОПЗл" Кол-во: 118