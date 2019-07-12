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    Главная / Торги / Поставка электрического теплогенератора для сушки форм

    Поставка электрического теплогенератора для сушки форм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.07.2019 09:0012.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрического теплогенератора для сушки формКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927289

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрического теплогенератора для сушки форм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Требования к документации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2173

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Olga.Smirnova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Ольга Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрического теплогенератора для сушки форм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.07.2019 09:00 GMT +312.07.2019 09:0012.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрического теплогенератора для сушки формКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    12.07.2019 09:0012.07.2019 09:0012.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927289Дата и время вскрытия заявок Поставка электрического теплогенератора для сушки формКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2019 12:0031.07.2019 12:0031.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927289Подведение итогов не позднее Поставка электрического теплогенератора для сушки формКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201931.07.2019 12:0031.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927289Подведение итогов не позднее Поставка электрического теплогенератора для сушки формКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрического теплогенератора для сушки форм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.51.26.110

    Приборы отопительные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрический теплогенератор для сушки форм"

    Кол-во: 0

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