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Номер извещения
ГП927289
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электрического теплогенератора для сушки форм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2173
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Olga.Smirnova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрического теплогенератора для сушки форм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.07.2019 09:00 GMT +312.07.2019 09:0012.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрического теплогенератора для сушки формКолпино
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2019 09:0012.07.2019 09:0012.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927289Дата и время вскрытия заявок Поставка электрического теплогенератора для сушки формКолпино
Подведение итогов не позднее
31.07.2019 12:0031.07.2019 12:0031.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927289Подведение итогов не позднее Поставка электрического теплогенератора для сушки формКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрического теплогенератора для сушки форм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.51.26.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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