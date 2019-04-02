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    Главная / Торги / Кабельная продукция согласно ГОСТ.

    Кабельная продукция согласно ГОСТ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 14:3002.04.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927295Дата и время окончания срока приема заявок Провод РКГМ, ПАЛЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927295

    Уникальный номер закупки

    214878

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кабельная продукция согласно ГОСТ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 12:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы документов

    Согласие с договором

    Договор поставки

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-53-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nmatsina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мацина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    кабель, кран, металл

    Список лотов

    Лот 1

    КАБЕЛЬ экранированный ВВГЭнг

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201920.06.2019 16:0020.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927295Подведение итогов не позднее КАБЕЛЬ экранированный ВВГЭнгЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КАБЕЛЬ экранированный ВВГЭнг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАБЕЛЬ ВВГЭНГ(А)-LS-1 3Х50"

    Кол-во: 750

    "Позиция 2"

    "КАБЕЛЬ ВВГЭНГ 3Х95"

    Кол-во: 500

    Лот 2

    Кабель гибкий КГН,КГ,КОГ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201920.06.2019 16:0020.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927295Подведение итогов не позднее Кабель гибкий КГН,КГ,КОГЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель гибкий КГН,КГ,КОГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАБЕЛЬ КГ 2Х4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "КАБЕЛЬ КОГ 1Х16"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "КАБЕЛЬ КГ 1Х35"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "КАБЕЛЬ КГН 5Х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "КАБЕЛЬ КГ 2Х25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "КАБЕЛЬ КГ 1Х25"

    Кол-во: 900

    "Позиция 8"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х95"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х70"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х50+1Х16"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х35+10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х16+1Х6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х25+1Х10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х2,5"

    Кол-во: 1945

    "Позиция 15"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х4"

    Кол-во: 400

    "Позиция 16"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х10+1Х6"

    Кол-во: 145

    "Позиция 17"

    "КАБЕЛЬ КГН 3Х70+1Х25"

    Кол-во: 300

    Лот 3

    Провод ПЭТ, ПЭТВ, ПЩ на 2 квартал

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201920.06.2019 16:0020.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927295Подведение итогов не позднее Провод ПЭТ, ПЭТВ, ПЩ на 2 квартал Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Провод ПЭТ, ПЭТВ, ПЩ на 2 квартал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД МЕДНЫЙ ПЩ 10,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД ПЭТВ 2 0,18"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-2,12"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,9"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,7"

    Кол-во: 180

    "Позиция 6"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,60"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,50"

    Кол-во: 580

    "Позиция 8"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,45"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,40"

    Кол-во: 400

    "Позиция 10"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,32"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,25"

    Кол-во: 600

    "Позиция 12"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,18"

    Кол-во: 600

    "Позиция 13"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,12"

    Кол-во: 320

    "Позиция 14"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,06"

    Кол-во: 260

    "Позиция 15"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,00"

    Кол-во: 290

    "Позиция 16"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,95"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,90"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,85"

    Кол-во: 280

    "Позиция 19"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,8"

    Кол-во: 250

    "Позиция 20"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,75"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,71"

    Кол-во: 390

    "Позиция 22"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,67"

    Кол-во: 380

    "Позиция 23"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,63"

    Кол-во: 150

    "Позиция 24"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,56"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,40"

    Кол-во: 100

    Лот 4

    Провод ПСДТ, ПСДКТ.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201920.06.2019 16:0020.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927295Подведение итогов не позднее Провод ПСДТ, ПСДКТ.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Провод ПСДТ, ПСДКТ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД ПСДКТ 1,8Х6,7"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД ПСДКТ 1,00Х5,6"

    Кол-во: 160

    "Позиция 3"

    "ПРОВОД ПСДКТ 1,9Х5,00"

    Кол-во: 990

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД ПСДКТ 1,4Х3,35"

    Кол-во: 220

    "Позиция 5"

    "ПРОВОД ПСДТ 2Х9"

    Кол-во: 100

    Лот 5

    Кабель, провод ПВС, ПВ, ВВГнг, КВВГ, РПШ, НРШМ, МГШВ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201920.06.2019 16:0020.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927295Подведение итогов не позднее Кабель, провод ПВС, ПВ, ВВГнг, КВВГ, РПШ, НРШМ, МГШВЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель, провод ПВС, ПВ, ВВГнг, КВВГ, РПШ, НРШМ, МГШВ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД МГШВ 1,5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "КАБЕЛЬ ШЛАНГОВЫЙ НРШМ 19Х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "КАБЕЛЬ РПШ 7Х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "КАБЕЛЬ РПШ 14Х2,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "КАБЕЛЬ КВВГ НГ-LS 5Х1,5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "КАБЕЛЬ ВВГ 3Х4"

    Кол-во: 92

    "Позиция 7"

    "КАБЕЛЬ ВВГ НГ 4Х25"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "КАБЕЛЬ ВВГ НГ 4Х4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "ПРОВОД ПВ 3 0,75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПВС 3Х2,5"

    Кол-во: 100

    Лот 6

    Кабель витая пара, оптический, телефонный

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201920.06.2019 16:0020.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927295Подведение итогов не позднее Кабель витая пара, оптический, телефонныйЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель витая пара, оптический, телефонный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД П-274М ТЕЛЕФОННЫЙ"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "КАБЕЛЬ ОПТИЧ. ОДНОМОД ОКМ1Х4Е-2,7"

    Кол-во: 350

    "Позиция 3"

    "КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 5КАТ, 24 AWG, 4ПАР экранированный"

    Кол-во: 6100

    Лот 7

    Провод РКГМ, ПАЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201920.06.2019 16:0020.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927295Подведение итогов не позднее Провод РКГМ, ПАЛЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Провод РКГМ, ПАЛ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД ТЕПЛОСТОЙКИЙ ПАЛ 1,5"

    Кол-во: 700

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД ТЕПЛОСТОЙКИЙ ПАЛ 2,5"

    Кол-во: 700

    "Позиция 3"

    "ПРОВОД ПАЛ 1Х2,5"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД ТЕПЛОСТОЙКИЙ ПАЛ 25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "КАБЕЛЬ РКГМ 1Х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "ПРОВОД ТЕПЛОСТОЙКИЙ РКГМ 1,5 (300)"

    Кол-во: 300

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