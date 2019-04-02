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Номер извещения
ГП927295
Уникальный номер закупки
214878
Наименование закупки
Кабельная продукция согласно ГОСТ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная закупка
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-53-07
Факс
--
Адрес электронной почты
nmatsina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мацина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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КАБЕЛЬ экранированный ВВГЭнг
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАБЕЛЬ экранированный ВВГЭнг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 750
Кол-во: 500
Кабель гибкий КГН,КГ,КОГ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель гибкий КГН,КГ,КОГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 900
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1945
Кол-во: 400
Кол-во: 145
Кол-во: 300
Провод ПЭТ, ПЭТВ, ПЩ на 2 квартал
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Провод ПЭТ, ПЭТВ, ПЩ на 2 квартал
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 40
Кол-во: 180
Кол-во: 300
Кол-во: 580
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 500
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 320
Кол-во: 260
Кол-во: 290
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 280
Кол-во: 250
Кол-во: 300
Кол-во: 390
Кол-во: 380
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Провод ПСДТ, ПСДКТ.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Провод ПСДТ, ПСДКТ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 160
Кол-во: 990
Кол-во: 220
Кол-во: 100
Кабель, провод ПВС, ПВ, ВВГнг, КВВГ, РПШ, НРШМ, МГШВ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель, провод ПВС, ПВ, ВВГнг, КВВГ, РПШ, НРШМ, МГШВ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 92
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кабель витая пара, оптический, телефонный
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель витая пара, оптический, телефонный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 350
Кол-во: 6100
Провод РКГМ, ПАЛ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Провод РКГМ, ПАЛ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации. Коммерческое предложение подается на все позиции в лоте. Решение по Закупочной процедуре подводится по лоту в целом.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 2000
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 300
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