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Номер извещения
31907672889
Уникальный номер закупки
19/ЧФ МЭ/090
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на право заключения Договора на выполнение работ по ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ НУЖД ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-85 доб. 236
Факс
--
Адрес электронной почты
Nina.Voevodina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Воеводина Нина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
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Капитальный ремонт Трубопровода технического водоснабжения Турбогенератора №2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672889Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт Трубопровода технического водоснабжения Турбогенератора №2Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672889Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт Трубопровода технического водоснабжения Турбогенератора №2Челябинск
Подведение итогов не позднее
17.06.2019 15:0017.06.2019 15:0017.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672889Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт Трубопровода технического водоснабжения Турбогенератора №2Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт Трубопровода технического водоснабжения Турбогенератора №2
Начальная цена
8 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
43.22.11.130
43.2
Документация лота
Кол-во: 1
Капитальный и текущий ремонт трубопроводов технологических наружных согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672889Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный и текущий ремонт трубопроводов технологических наружных согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672889Дата и время вскрытия заявок Капитальный и текущий ремонт трубопроводов технологических наружных согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
17.06.2019 15:0017.06.2019 15:0017.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672889Подведение итогов не позднее Капитальный и текущий ремонт трубопроводов технологических наружных согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный и текущий ремонт трубопроводов технологических наружных согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
2 577 427,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
43.22.11.130
43.2
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Текущий ремонт трубопроводов технологических внутренних согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672889Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт трубопроводов технологических внутренних согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672889Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт трубопроводов технологических внутренних согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
17.06.2019 15:0017.06.2019 15:0017.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672889Подведение итогов не позднее Текущий ремонт трубопроводов технологических внутренних согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт трубопроводов технологических внутренних согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
4 173 567,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
43.22.11.130
43.2
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Текущий ремонт по замене трубопроводов линии противообледенения градирен № 1,2 в соответствии с ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672889Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт по замене трубопроводов линии противообледенения градирен № 1,2 в соответствии с ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672889Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт по замене трубопроводов линии противообледенения градирен № 1,2 в соответствии с ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
17.06.2019 15:0017.06.2019 15:0017.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672889Подведение итогов не позднее Текущий ремонт по замене трубопроводов линии противообледенения градирен № 1,2 в соответствии с ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт по замене трубопроводов линии противообледенения градирен № 1,2 в соответствии с ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
2 496 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
43.22.11.130
43.2
Документация лота
Кол-во: 1
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