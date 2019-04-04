Запрос коммерческих предложений на право заключения Договора на выполнение работ по ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ НУЖД ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907672889 Уникальный номер закупки 19/ЧФ МЭ/090 Номер закупки Наименование закупки Запрос коммерческих предложений на право заключения Договора на выполнение работ по ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ НУЖД ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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