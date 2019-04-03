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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку Концентрат дистен-силиманитовый марка КДСЗ ТУ У 14-10-017-98

    Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку Концентрат дистен-силиманитовый марка КДСЗ ТУ У 14-10-017-98

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927287Дата и время окончания срока приема заявок Поставка - Концентрат дистен-силиманитовый марка КДСЗ ТУ У 14-10-017-98Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927287

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку Концентрат дистен-силиманитовый марка КДСЗ ТУ У 14-10-017-98

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Контактный телефон

    +7 812 372-58-81 доб. 5319

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Alexand.ivanov@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка - Концентрат дистен-силиманитовый марка КДСЗ ТУ У 14-10-017-98

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927287Дата и время окончания срока приема заявок Поставка - Концентрат дистен-силиманитовый марка КДСЗ ТУ У 14-10-017-98Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 12:0003.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927287Дата и время вскрытия заявок Поставка - Концентрат дистен-силиманитовый марка КДСЗ ТУ У 14-10-017-98Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2019 18:0003.04.2019 18:0003.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927287Подведение итогов не позднее Поставка - Концентрат дистен-силиманитовый марка КДСЗ ТУ У 14-10-017-98Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 18:0003.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927287Подведение итогов не позднее Поставка - Концентрат дистен-силиманитовый марка КДСЗ ТУ У 14-10-017-98Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка - Концентрат дистен-силиманитовый марка КДСЗ ТУ У 14-10-017-98

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    07

    Руды металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка - Концентрат дистен-силиманитовый "

    Кол-во: 0

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    06.06.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
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