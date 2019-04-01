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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок на право заключения договора оказания услуг по проведению технического освидетельствования электрооборудования АО "БАЗ"

    Открытый запрос котировок на право заключения договора оказания услуг по проведению технического освидетельствования электрооборудования АО "БАЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672842Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора оказания услуг по техническому освидетельствованию электрооборудованию АО "БАЗ"г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907672842

    Уникальный номер закупки

    БАЗ-19.79.8

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок на право заключения договора оказания услуг по проведению технического освидетельствования электрооборудования АО "БАЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Юридический адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    Почтовый адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Контактный телефон

    +7 4832 22-14-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nusacheva@baz32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усачева Наталия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Закупки и тендеры Брянская область

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора оказания услуг по техническому освидетельствованию электрооборудованию АО "БАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 09:00 GMT +301.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672842Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора оказания услуг по техническому освидетельствованию электрооборудованию АО "БАЗ"г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 09:0001.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672842Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора оказания услуг по техническому освидетельствованию электрооборудованию АО "БАЗ"г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672842Подведение итогов не позднее Право заключения договора оказания услуг по техническому освидетельствованию электрооборудованию АО "БАЗ"г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора оказания услуг по техническому освидетельствованию электрооборудованию АО "БАЗ"

    Начальная цена

    720 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАЗ
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Адрес местонахождения

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1

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