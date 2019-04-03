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Номер извещения
31907677639
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бумаги для офисной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 08:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624595, Российская Федерация, Свердловская область, Ивдель, пер. Школьный, 1
Почтовый адрес
624595, Российская Федерация, Свердловская область, Ивдель, пер. Школьный, 1
Контактный телефон
+7 961 766-80-51
Факс
Адрес электронной почты
11snezok11@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаберко Антон Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ивдель
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги для офисной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677639Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для офисной техникиИвдель
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 09:0003.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677639Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги для офисной техникиИвдель
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для офисной техники
Начальная цена
11 608,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50 Шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Уральский федеральный округ, Свердловская область, город Ивдель, пер. Школьный д.1в, (материальный склад).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ«КЦСОН г.Ивделя»
Все закупки и тендеры ГАУ«КЦСОН г.Ивделя»
Адрес местонахождения
624595, Российская Федерация, Свердловская область, Ивдель, пер. Школьный, 1
17.12.14.110
17.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
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