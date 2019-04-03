Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата - безналичное перечисление денежных средств платежными поручениями, в валюте Российской Федерации (рубль). Транспортировка должна осуществляться крытым транспортом поставщика до места поставки товара. Товар поставляется в полном комплекте и со всей сопроводительной документацией на русском языке. Вместе с товаром также передаются копия декларации о соответствии или сертификата соответствия или качества Товара, в случае если данный Товар подлежит декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.