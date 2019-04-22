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Номер извещения
31907672501
Уникальный номер закупки
37-2019
Наименование закупки
Поставка сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб» для нужд МУП «Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,
Почтовый адрес
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15
Контактный телефон
+7 34241 7-47-99 доб. 207
Факс
Адрес электронной почты
zakupki.chaivk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупова Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Чайковский
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Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 06:00 GMT +322.04.2019 06:0022.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672501Дата и время окончания срока приема заявок Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых трубЧайковский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 15:0023.04.2019 15:0023.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907672501Дата окончания срока рассмотрения заявок Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых трубЧайковский
Дата и время проведения
25.04.2019 10:0025.04.2019 10:0025.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907672501Дата и время проведения Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых трубЧайковский
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 15:0026.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672501Подведение итогов не позднее Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых трубЧайковский
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб
Начальная цена
976 999,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15
27.90.31.110
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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