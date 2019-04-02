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    Главная / Торги / Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация СГЗП

    Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация СГЗП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927290Дата и время окончания срока приема заявок Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927290

    Уникальный номер закупки

    Запрос 54

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация СГЗП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Услуга по разборке дефектовке ремонту и паспортизации СГЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-37

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Yakovleva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Екатерина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927290Дата и время окончания срока приема заявок Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927290Дата и время вскрытия заявок Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927290Подведение итогов не позднее Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927290Подведение итогов не позднее Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    57 позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На территории заказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.11.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Услуга по разборке дефектовке ремонту и паспортизации СГЗП

    22.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по разборке, дефектовке, ремонту и паспортизации СГЗП"

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