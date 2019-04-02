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Номер извещения
ГП927290
Уникальный номер закупки
Запрос 54
Наименование закупки
Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация СГЗП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-37
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Ekaterina.Yakovleva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Екатерина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927290Дата и время окончания срока приема заявок Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927290Дата и время вскрытия заявок Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927290Подведение итогов не позднее Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разборка, дефектовка, ремонт и паспортизация согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
57 позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
На территории заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
33.11.11.000
Документация лота
Кол-во: 0
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