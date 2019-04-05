www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927284
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку песка перлитового вспученного для изоляции криогенного оборудования, проект UZGTL
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2712
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
natalia.shishmakova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шишмакова Наталья Андреевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку песка перлитового вспученного для изоляции криогенного оборудования, проект UZGTL
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 14:00 GMT +305.04.2019 14:0005.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927284Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку песка перлитового вспученного для изоляции криогенного оборудования, проект UZGTLБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 14:0005.04.2019 14:0005.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927284Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку песка перлитового вспученного для изоляции криогенного оборудования, проект UZGTLБалашиха
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 14:0031.05.2019 14:0031.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927284Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку песка перлитового вспученного для изоляции криогенного оборудования, проект UZGTLБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку песка перлитового вспученного для изоляции криогенного оборудования, проект UZGTL
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Песок перлитовый вспученный для изоляции криогенного оборудования для Холодного блока - 19 600 м3 Песок перлитовый вспученный для изоляции криогенного оборудования для резервуара жидкого кислорода - 1 500 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
FOB, ближайший большой порт к производителю, способный обработать данный груз к отправке, согласованный с ПокупателемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
08.99.29.240
Документация лота
Кол-во: 1500
Кол-во: 19600
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.