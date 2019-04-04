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Номер извещения
31907672459
Уникальный номер закупки
29/20.03.19/ПВК/МИ/Э/СМСП
Наименование закупки
Выполнение работ по обследованию рассеивающего выпуска сбросного коллектора, для нужд ООО «ПромВодоКанал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по обследованию рассеивающего выпуска сбросного коллектора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 15:30 GMT +304.04.2019 15:3004.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672459Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обследованию рассеивающего выпуска сбросного коллектораСалават
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 07:0005.04.2019 07:0005.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672459Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по обследованию рассеивающего выпуска сбросного коллектораСалават
Подведение итогов не позднее
13.05.2019 12:0013.05.2019 12:0013.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672459Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обследованию рассеивающего выпуска сбросного коллектораСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по обследованию рассеивающего выпуска сбросного коллектора
Начальная цена
832 234,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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