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Номер извещения
31907672543
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Соисполнение государственного контракта №Ф.2019.10189 от 22.01.2019 г. Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 14 - км 21. I, II пусковые комплексы для АО «ГК «Северавтодор»*
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3467 32-74-02 доб. 115
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Войтин Виктор Васильевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Соисполнение государственного контракта №Ф.2019.10189 от 22.01.2019 г. Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 14 - км 21. I, II пусковые комплексы для АО «ГК «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.201917.04.2019 09:0017.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672543Подведение итогов не позднее Соисполнение государственного контракта №Ф.2019.10189 от 22.01.2019 г. Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 14 - км 21. I, II пусковые комплексы для АО «ГК «Северавтодор»Сургут
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соисполнение государственного контракта №Ф.2019.10189 от 22.01.2019 г. Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 14 - км 21. I, II пусковые комплексы для АО «ГК «Северавтодор»
Начальная цена
2 750 054,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещения о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Извещения о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
42.11.20.000
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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