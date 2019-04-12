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    Главная / Торги / Поставка знаков

    Поставка знаков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927509Дата и время окончания срока приема заявок Поставка знаков на объект строительства «Этап 3. Строительство нефтепровода «Чаянда-ВСТО»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927509

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка знаков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4496

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    p.dedkov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедков Павел Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка знаков на объект строительства «Этап 3. Строительство нефтепровода «Чаянда-ВСТО»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 16:0026.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927509Подведение итогов не позднее Поставка знаков на объект строительства «Этап 3. Строительство нефтепровода «Чаянда-ВСТО»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков на объект строительства «Этап 3. Строительство нефтепровода «Чаянда-ВСТО»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    764 – ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: г. Омск, ул. 1-ая Казахстанская, д.32.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.190

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак КИПЗ.СК.ССЗ "Стационарный створный знак " ТУ 5220-002-09890805-2012"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Знак ИПЗ.СК.2.ТИ "Нефть! Вход запрещен" ТУ 5220-002-09890805-2012"

    Кол-во: 36

    "Позиция 3"

    "Знак ИПЗ.СК.2.ТИ "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» ТУ 5220-002-09890805-2012"

    Кол-во: 36

    "Позиция 4"

    "Знак ИПЗ.СК.2.Т.П "Внимание нефтепровод! Движение техники запрещено! " ТУ 5220-002-09890805-2012"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Знак ИПЗ.СК.2.Т.К "Охранная зона МН" ТУ 5220-002-09890805-2012"

    Кол-во: 70

    "Позиция 6"

    "Знак ИПЗ.СК.2.Т "Охранная зона" ТУ 5220-002-09890805-2012"

    Кол-во: 569

    "Позиция 7"

    "Знак "Узел запуска СОД""

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Знак "Охранная зона узла запуска СОД""

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Знак "Осторожно! Нефть""

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Знак "Огнеопасно! Высокое давление!""

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Знак "Нефть! Вход запрещен""

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Знак "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить""

    Кол-во: 4

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