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Номер извещения
ГП927279
Уникальный номер закупки
24/21.03.19/СГНХП/ЗП/Э
Наименование закупки
24/21.03.19/СГНХП/ЗП/Э Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства соединительного железнодорожного пути № 95 – станция Заводская – 11 ППС ст. Аллагуват
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01zeu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Запасная Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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24/21.03.19/СГНХП/ЗП/Э на Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства соединительного железнодорожного пути № 95 – станция Заводская – 11 ППС ст. Аллагуват
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 15:30 GMT +329.03.2019 15:3029.03.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927279Дата и время окончания срока приема заявок 24/21.03.19/СГНХП/ЗП/Э на Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства соединительного железнодорожного пути № 95 – станция Заводская – 11 ППС ст. Аллагуват Салават
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 07:0001.04.2019 07:0001.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927279Дата и время вскрытия заявок 24/21.03.19/СГНХП/ЗП/Э на Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства соединительного железнодорожного пути № 95 – станция Заводская – 11 ППС ст. Аллагуват Салават
Подведение итогов не позднее
03.05.2019 12:0003.05.2019 12:0003.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927279Подведение итогов не позднее 24/21.03.19/СГНХП/ЗП/Э на Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства соединительного железнодорожного пути № 95 – станция Заводская – 11 ППС ст. Аллагуват Салават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.05.201903.05.2019 12:0003.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927279Подведение итогов не позднее 24/21.03.19/СГНХП/ЗП/Э на Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства соединительного железнодорожного пути № 95 – станция Заводская – 11 ППС ст. Аллагуват Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
24/21.03.19/СГНХП/ЗП/Э на Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства соединительного железнодорожного пути № 95 – станция Заводская – 11 ППС ст. Аллагуват
Начальная цена
6 746 181,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
41.10.1
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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