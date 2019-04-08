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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку клапанов, кранов, гидрантов пожарных (Г- Арматура трубопроводная, подгруппы ГБ, ГВ, ГД) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-016-19)

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку клапанов, кранов, гидрантов пожарных (Г- Арматура трубопроводная, подгруппы ГБ, ГВ, ГД) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-016-19)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672401Дата и время окончания срока приема заявок Гидранты пожарныеПетрозаводскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907672401

    Уникальный номер закупки

    ВК-016-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку клапанов, кранов, гидрантов пожарных (Г- Арматура трубопроводная, подгруппы ГБ, ГВ, ГД) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-016-19)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация ВК-016-9

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-30

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.turkova@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Туркова Наталия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве

    Ключевые слова:

    кран, клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Клапаны, краны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672401Дата и время окончания срока приема заявок Клапаны, краныПетрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:00GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672401Дата и время вскрытия заявок Клапаны, краныПетрозаводск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.04.201911.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907672401Дата окончания срока рассмотрения заявок Клапаны, краныПетрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2019 12:0016.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672401Подведение итогов не позднее Клапаны, краныПетрозаводск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672401Подведение итогов не позднее Клапаны, краныПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клапаны, краны

    Начальная цена

    174 997,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапаны, краны"

    Кол-во: 223

    Лот 2

    Гидранты пожарные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672401Дата и время окончания срока приема заявок Гидранты пожарныеПетрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:00GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672401Дата и время вскрытия заявок Гидранты пожарныеПетрозаводск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.04.201911.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907672401Дата окончания срока рассмотрения заявок Гидранты пожарныеПетрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2019 12:0016.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672401Подведение итогов не позднее Гидранты пожарныеПетрозаводск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672401Подведение итогов не позднее Гидранты пожарныеПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гидранты пожарные

    Начальная цена

    350 154,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.190

    Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.22

    Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидранты пожарные"

    Кол-во: 41

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