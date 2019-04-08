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Номер извещения
31907672401
Уникальный номер закупки
ВК-016-19
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку клапанов, кранов, гидрантов пожарных (Г- Арматура трубопроводная, подгруппы ГБ, ГВ, ГД) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-016-19)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-30
Факс
--
Адрес электронной почты
n.turkova@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Туркова Наталия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Закупки и тендеры Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
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Клапаны, краны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672401Дата и время окончания срока приема заявок Клапаны, краныПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:00GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672401Дата и время вскрытия заявок Клапаны, краныПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.04.201911.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907672401Дата окончания срока рассмотрения заявок Клапаны, краныПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
16.04.2019 12:0016.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672401Подведение итогов не позднее Клапаны, краныПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клапаны, краны
Начальная цена
174 997,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
28.14.13.142
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 223
Гидранты пожарные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672401Дата и время окончания срока приема заявок Гидранты пожарныеПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:00GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907672401Дата и время вскрытия заявок Гидранты пожарныеПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.04.201911.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907672401Дата окончания срока рассмотрения заявок Гидранты пожарныеПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
16.04.2019 12:0016.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672401Подведение итогов не позднее Гидранты пожарныеПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гидранты пожарные
Начальная цена
350 154,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
28.29.22.190
28.29.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 41
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