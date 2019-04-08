Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку клапанов, кранов, гидрантов пожарных (Г- Арматура трубопроводная, подгруппы ГБ, ГВ, ГД) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-016-19)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907672401 Уникальный номер закупки ВК-016-19 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку клапанов, кранов, гидрантов пожарных (Г- Арматура трубопроводная, подгруппы ГБ, ГВ, ГД) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-016-19) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Конкурсная документация ВК-016-9

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