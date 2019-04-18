Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку РТИ (группы М, подгруппы МА – Ленты конвейерные, МБ – Манжеты, МВ – Ремни. МГ – Рукава, МД – Сальники, МЕ – Техпластины, МЖ – Набивка) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-015-19).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907672854 Уникальный номер закупки ВК-015-19 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку РТИ (группы М, подгруппы МА – Ленты конвейерные, МБ – Манжеты, МВ – Ремни. МГ – Рукава, МД – Сальники, МЕ – Техпластины, МЖ – Набивка) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-015-19). Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

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