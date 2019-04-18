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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку РТИ (группы М, подгруппы МА – Ленты конвейерные, МБ – Манжеты, МВ – Ремни. МГ – Рукава, МД – Сальники, МЕ – Техпластины, МЖ – Набивка) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-015-19).

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку РТИ (группы М, подгруппы МА – Ленты конвейерные, МБ – Манжеты, МВ – Ремни. МГ – Рукава, МД – Сальники, МЕ – Техпластины, МЖ – Набивка) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-015-19).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2019 11:0018.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672854Дата и время окончания срока приема заявок Резино-технические изделияПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907672854

    Уникальный номер закупки

    ВК-015-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку РТИ (группы М, подгруппы МА – Ленты конвейерные, МБ – Манжеты, МВ – Ремни. МГ – Рукава, МД – Сальники, МЕ – Техпластины, МЖ – Набивка) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-015-19).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Конкурсная документация с изменениями

    Запрос скидок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53 доб. 1153

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Закупки и тендеры Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Резино-технические изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 15:0025.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672854Подведение итогов не позднее Резино-технические изделияПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Резино-технические изделия

    Начальная цена

    377 657,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Петрозаводск, центральный склад, ул. Онежской флотилии, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    22.19.20.120

    Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19.2

    Производство резиновых смесей и изделий из них; производство вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнур асбестовый ШАОН д-10 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Набивка ХБП-31 12х12"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "Набивка ХБП-31 10х10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Набивка АПП 14х14"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Набивка АПП 10х10"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "Набивка АП-31 20х20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Набивка АП-31 18*18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Набивка АП-31 16х16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Набивка АП-31 12*12"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Лен сантехнический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Техпластина ТМКЩ-С-8мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "Техпластина ТМКЩ-С-6мм"

    Кол-во: 646.802

    "Позиция 13"

    "Техпластина ТМКЩ-С-5мм"

    Кол-во: 75

    "Позиция 14"

    "Техпластина ТМКЩ-С-4мм"

    Кол-во: 145

    "Позиция 15"

    "Техпластина ТМКЩ-С 40мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Техпластина МБС-С-4мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Прокладка резиновая (ТМКЩ) кольцевая, плоская для уплотнения фланцевых соединений Dy 50, Ру 16 мПа, Т до 80°С, толщ. 6 мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 18"

    "Прокладка резиновая (ТМКЩ) кольцевая, плоская для уплотнения фланцевых соединений Dy 200, Ру 16 мПа, Т до 80°С, толщ. 6 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "Прокладка резиновая (ТМКЩ) кольцевая, плоская для уплотнения фланцевых соединений Dy 150, Ру 16 мПа, Т до 80°С, толщ. 6 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 20"

    "Прокладка резиновая (ТМКЩ) кольцевая, плоская для уплотнения фланцевых соединений Dy 100, Ру 16 мПа, Т до 80°С, толщ. 6 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Паронит ПОН-Б-5,0мм 1770х1000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Паронит ПОН-Б-4,0мм 1500х1500"

    Кол-во: 19

    "Позиция 23"

    "Паронит ПОН-Б-2,0мм 1500х2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Паронит ПОН-Б-1,0мм 1500х1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Сальник 30*62*7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Шланг резиновый Д20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Шланг резиновый Д15"

    Кол-во: 130

    "Позиция 28"

    "Шланг кислородный Д9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Рукав пожарный напорный для ПТ 1,6 Мпа с ГР-50 Стандарт (морозостойкий) д-80мм, 20м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Рукав пожарный латексированный Ду51 с ГР50_латекс, Рабочее давление - 1,6МПа, Длина скадки рукава - 20 метров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Рукав напорный ВГ 25-6,3 атм"

    Кол-во: 41

    "Позиция 32"

    "Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-50 * 6000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-1-50/8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Рукав напорно-всасывающий гофрированный Б-100х1,0-6000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Рукав для газовой сварки (пропан) I-12.0-0.63"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Рукав для газовой сварки (кислород) III-9.0-2.0"

    Кол-во: 190

    "Позиция 37"

    "Ремень А-1120-IV"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Манжет сальниковый 1.2-30-52"

    Кол-во: 15

    "Позиция 39"

    "Лента транспортерная бесконечная для транспортера, межосное расстояние 6500 мм, ширина ленты 500 мм, длина ленты 13600 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Рукав для газовой сварки (кислород) III-12.0-2.0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Рукав 50х61,5-1,6"

    Кол-во: 6

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