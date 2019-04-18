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Номер извещения
31907672854
Уникальный номер закупки
ВК-015-19
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку РТИ (группы М, подгруппы МА – Ленты конвейерные, МБ – Манжеты, МВ – Ремни. МГ – Рукава, МД – Сальники, МЕ – Техпластины, МЖ – Набивка) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (ВК-015-19).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53 доб. 1153
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Закупки и тендеры Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей
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Резино-технические изделия
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Резино-технические изделия
Начальная цена
377 657,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Петрозаводск, центральный склад, ул. Онежской флотилии, д.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
22.19.20.120
22.19.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 14
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 24
Кол-во: 646.802
Кол-во: 75
Кол-во: 145
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 90
Кол-во: 14
Кол-во: 9
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 19
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 130
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 41
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 190
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 6
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