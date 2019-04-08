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    Главная / Торги / Тендер № 66-Т-2019 на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Разведочная скважина №74Р Самбургского лицензионного участка

    Тендер № 66-Т-2019 на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Разведочная скважина №74Р Самбургского лицензионного участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 21:0008.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927277Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Разведочная скважина №74Р Самбургского лицензионного участкаНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927277

    Уникальный номер закупки

    66-Т-2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер № 66-Т-2019 на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Разведочная скважина №74Р Самбургского лицензионного участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы по тендеру

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3353

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барабаш Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Разведочная скважина №74Р Самбургского лицензионного участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 21:00 GMT +308.04.2019 21:0008.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927277Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Разведочная скважина №74Р Самбургского лицензионного участкаНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 21:0008.04.2019 21:0008.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927277Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Разведочная скважина №74Р Самбургского лицензионного участкаНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    16.05.2019 16:0016.05.2019 16:0016.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927277Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Разведочная скважина №74Р Самбургского лицензионного участкаНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.05.201916.05.2019 16:0016.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927277Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Разведочная скважина №74Р Самбургского лицензионного участкаНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Разведочная скважина №74Р Самбургского лицензионного участка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06.10.10.100

    Нефть сырая

    Классификатор ОКВЭД2

    06

    Добыча сырой нефти и природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Разведочная скважина №74Р Самбургского лицензионного участка"

    Кол-во: 0

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