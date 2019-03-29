Стандартизированное оборудование для ИТ (мониторы, МФУ и т.д.) для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907672634 Уникальный номер закупки 11/ЭС/МР Номер закупки Наименование закупки Стандартизированное оборудование для ИТ (мониторы, МФУ и т.д.) для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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