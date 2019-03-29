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Номер извещения
31907672634
Уникальный номер закупки
11/ЭС/МР
Наименование закупки
Стандартизированное оборудование для ИТ (мониторы, МФУ и т.д.) для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 38475 7-36-97
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Olesya.Aksanova@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аксанова Олеся Ринатовна
Место рассмотрения предложений
Кемеровская обл., г. Междуреченск, проезд Горького д. 25
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ИТ оборудование стоимостью не выше 40 т.р. Стандартизированное оборуд-е для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672634Подведение итогов не позднее ИТ оборудование стоимостью не выше 40 т.р. Стандартизированное оборуд-е для нужд АО "Электросеть" в г. МеждуреченскеКемеровская обл., г. Междуреченск, проезд Горького д. 25
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ИТ оборудование стоимостью не выше 40 т.р. Стандартизированное оборуд-е для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске
Начальная цена
379 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская обл., г. Междуреченск, проезд Горького, д. 25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
26.20.1
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 7
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