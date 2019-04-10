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Номер извещения
ГП927285
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
Pavel.Lepilin@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лепилин Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПОСТАВКА ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНОЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 17:00 GMT +310.04.2019 17:0010.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927285Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНОЙМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 17:0010.04.2019 17:0010.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927285Дата и время вскрытия заявок ПОСТАВКА ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНОЙМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927285Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНОЙМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНОЙ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями отраженными в инструкции
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
24.20.13.130
Кол-во: 12700
ПОСТАВКА ТРУБЫ БШ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 17:00 GMT +310.04.2019 17:0010.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927285Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА ТРУБЫ БШМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 17:0010.04.2019 17:0010.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927285Дата и время вскрытия заявок ПОСТАВКА ТРУБЫ БШМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927285Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА ТРУБЫ БШМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА ТРУБЫ БШ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями отраженными в инструкции
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
24.20.11.000
Кол-во: 2800
ПОСТАВКА ТРУБЫ БШ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 17:00 GMT +310.04.2019 17:0010.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927285Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА ТРУБЫ БШМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 17:0010.04.2019 17:0010.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927285Дата и время вскрытия заявок ПОСТАВКА ТРУБЫ БШМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927285Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА ТРУБЫ БШМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА ТРУБЫ БШ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями отраженными в инструкции
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
24.20.11.000
Кол-во: 2950
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