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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907672145
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара (Строительные материалы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 233-03-37
Факс
--
Адрес электронной почты
lavolkova@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Любовь Андреевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара (Строительные материалы)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара (Строительные материалы)
Начальная цена
1 544 838,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1882 Штука 20 Тонна 200 Погонный метр 3801 Квадратный метр 320 Метр 45 Литр 125 Килограмм
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до подразделения ОАО «Нижегородский водоканал» силами и за счет поставщика по адресу: г. Нижний Новгород ул. Ларина 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
23.99.1
23.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3801
Кол-во: 1882
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 320
Кол-во: 45
Кол-во: 125
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