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Номер извещения
31907671967
Уникальный номер закупки
012/ГЭС-НН/22.03.2019/ЗПэ/18-02
Наименование закупки
Поставка специальной одежды, специальной оснастки и индивидуальных средств защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
Почтовый адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
Контактный телефон
+7 83145 9-48-22 доб. 1153
Факс
+7 83145 9-48-25
Адрес электронной почты
n.bagaeva@nnov.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Багаева Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Кстовский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Специальноя одежда, спец.оснастка и индивидуальные средства защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 10:00 GMT +303.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671967Дата и время окончания срока приема заявок Специальноя одежда, спец.оснастка и индивидуальные средства защитыКстовский
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907671967Дата и время вскрытия заявок Специальноя одежда, спец.оснастка и индивидуальные средства защитыКстовский
Подведение итогов не позднее
08.04.2019 11:0008.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671967Подведение итогов не позднее Специальноя одежда, спец.оснастка и индивидуальные средства защитыКстовский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальноя одежда, спец.оснастка и индивидуальные средства защиты
Начальная цена
1 800 207,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нижегородская область, г. Кстово, шоссе Центральное, д.1, материальный склад ООО «ГЭС-НН»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
14.12.3
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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