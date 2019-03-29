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    Главная / Торги / Баллоны аргоновые 40-литровые (новые), кольцо транспортировочное для баллона 40л

    Баллоны аргоновые 40-литровые (новые), кольцо транспортировочное для баллона 40л

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927272Дата и время окончания срока приема заявок Баллоны аргоновые 40-литровые (новые), кольцо транспортировочное для баллона 40лЗлатоуст, Парковый проезд 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927272

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Баллоны аргоновые 40-литровые (новые), кольцо транспортировочное для баллона 40л

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 63-96-31

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts4@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боровых Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст, Парковый проезд 1

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Баллоны аргоновые 40-литровые (новые), кольцо транспортировочное для баллона 40л

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927272Подведение итогов не позднее Баллоны аргоновые 40-литровые (новые), кольцо транспортировочное для баллона 40лЗлатоуст, Парковый проезд 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Баллоны аргоновые 40-литровые (новые), кольцо транспортировочное для баллона 40л

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предварительный отбор

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предварительный отборРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предварительный отбор
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11

    Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллоны аргоновые 40-литровые (новые), кольцо транспортировочное для баллона 40л"

    Кол-во: 0

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